三重警狂毆路人　鄰居觀戰也挨揍今提告！警曝關鍵「無影腳」

記者陳雕文、戴上容、黃資真／新北報導

新北市三重警方20日晚間9點多，便衣埋伏在竹圍街巷內等通緝犯，沒想到卻鎖定無辜黃姓男子，雙方扭打後導致黃男掛彩決定提告，另有名劉姓鄰居在現場大聲嚷嚷觀戰，質疑便衣警並非警察，又出腳毆打父親遭到其他員警壓制，劉男今（22）日將前往三重分局對員警提告傷害。

▲三重警誤抓路人，一旁裸上身的激動男也被壓制。（圖／記者陳雕文翻攝）

回顧整起事發經過，20日晚間9點多，員警埋伏時誤認54歲黃姓男子就是41歲李姓通緝犯，先上前逼問「你是不是XXX」，接著出手拉人想帶回派出所，黃男嚇壞以為遇到歹徒，迅速將警方過肩摔並壓制在地，其他支援警力見狀趕緊把人拉開，路人急忙表明身分仍被上手銬腳鐐，頭部還遭多次重擊導致撕裂、耳內出血。

三重分局解釋，由於追緝目標有多項刑案紀錄，2名便衣警繃緊神經，但當時天色昏暗才會誤認，有了先入為主的想法，上前盤查的動作只是一個形式，因此在未完全確認黃男的身分就出手逮人，但黃男也有出手推擠警員，雙方拉扯一同倒地，互有擦挫傷。

黃男眼部縫了4針，事後越想越氣，決定提告傷害、妨害自由等告訴。對於黃男提告一事，三重警分局回應，會依法受理調查函送新北地檢署偵辦，絕不庇縱、不護短，另對於同仁錯認通緝犯造成致上歉意，對於同仁執法有無失當情形，將依規定調查予以懲處，絕不寬貸。

▲遭誤抓的黃姓男子全身擦挫傷，決定向員警提告傷害。（圖／民眾提供）

另外，現場有名鄰居劉男(39歲)當時與父親(73歲)發生衝突，劉父因此報警請警方到場；警方解釋，當時永福所員警正在盤查壓制黃男，但劉男未著上衣、在旁大聲質疑便衣警身分，其父在旁勸其離去不聽，厚德所到場員警為免影響案件查處，欲偕同劉父(73歲)勸阻劉男返家，未料劉男情緒更加激動，甚至出腳踹向老父，員警始上前控制並制止其行為，並由其父將劉男帶返家中。但劉男認為遭到警方壓制，決定將前往三重分局做筆錄提告。