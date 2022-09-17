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她房子被法拍…色誘男鄰居「％％肉償」　他猛暈借錢：想吃魚

▲性愛,性感 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲劉女為保留房子不被法拍，竟色誘鄰居幫忙還債，元配氣炸索賠100萬精神賠償。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台南報導

一名劉姓女子因為身揹債務、房貸，又害怕房子被法拍，為了籌錢竟勾上隔壁男鄰居，多次開車載著鄰居到摩鐵開房「肉身相許」，將他迷得神魂顛倒甘願掏錢，還開始辱罵、毆打逼迫元配離婚，夫妻甚至打進急診室。元配發現老公曾煽情傳訊劉女「記得我要吃魚」、「我愛上一個不該愛的女人」，認為是劉女害老公性情大變、家庭破碎，怒告求償100萬賠償，台南地院審後判劉須賠40萬給元配，可上訴。

楊姓元配控訴，她與老公結婚近40年，原本家庭幸福美滿，而劉女是住在他們隔壁的鄰居，沒想到劉竟然為了清償自己鉅額債務，不惜色誘老公替她還債，以免所住房子遭法院拍賣，多次自動開車載老公上摩鐵開房，從此後老公不但性情大變、還常常無故與她大吵大鬧，不斷要求簽字離婚，不從就打罵、找碴，不讓人睡覺，讓她精神非常崩潰痛苦，還要到醫院求助精神科。

而2021年9月3日深夜，老公又突然發瘋將她壓在地上狂咬，讓她血流不止被子女送進急診室，老公才全盤托出婚外情，接著，她查出更早前劉女就甜蜜呼喊「老公」說「我最近都聽這首，很喜歡，也想到你」，老公色回「記得我要吃魚」，並說「法院已經撤封了，今天要繳XXX元」代表丈夫竟幫劉女繳錢。

更令元配痛苦的是，劉女後來還囂張將與老公性對話跟圖片截圖，假裝「不小心」傳給元配擔任負責人的連鎖英語補習班官方LINE群組，讓她在親友員工面前顏面掃地，憤而提告100萬元損害賠償。

劉女打出悲情牌供稱，自己才是遭男子脅迫同至摩鐵，男子意圖對她做出不軌舉動，但對是否有性行為避重就輕，而不小心將男子對話傳錯群組，目的是為了讓元配知道她老公做出這些壞事，希望元配有所警戒。

但男子表示，當初只是看見劉女家被貼封條，想把她房子買下來，洽談過程中劉就主動摸他下體，接著就發生關係並交往，劉女還會自己準備情趣用品助興。

法院勘查2人對話，多為男子主動傳訊「想要X您…」、「我睡在一半忽然間想到你」、「我真的愛上一個不該愛的女人」、「連睡覺都有你的影子」，「我不能一次愛二個怎麼辦？」，但劉女傳的截圖與同上摩鐵的事證明確，認為有損害配偶權，考量元配年收入400萬，劉女經濟狀況後，賠償金以40萬適當，仍可上訴。

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