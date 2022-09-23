重現韓流三山造勢！柯志恩首場大型造勢來了　合體「漢子+燕子」

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩首場大型造勢活動將登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

挺身而戰、高雄再起！國民黨高雄市長候選人柯志恩首場大型造勢活動將登場，時間就訂在9月30日下周五晚上7點，在夢時代台糖加油站旁空地。她喊話「人民作主，高雄翻轉」，要一起告訴民進黨，人民才是最大黨，政府才要怕人民，一起向這個政府「野」起來。

「政黨不輪替，執政者就會鴨霸傲慢！政黨不輪替，執政者就會為所欲為！政黨不輪替，執政者就會欺負人民！」柯志恩的大家族誓師大會將於下周五（9/30）晚上7點，於夢時代台糖加油站旁空地舉行。

▲柯志恩首場大型造勢來了！合體「漢子、燕子」，時間、地點曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

該場活動邀請到新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕出席，合體「漢子、燕子」，希望重現當年韓國瑜韓流發威時的「三山造勢」氣勢。

▲▼柯志恩首場造勢，邀來新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕合體。（圖／記者湯興漢、游瓊華攝）

柯志恩今天在粉絲專頁公開首場造勢活動資訊，她說，過去幾年歷經敗選、罷免、公投，國民黨確實沒有人很多人看到希望，但越是黑暗的時刻、越是艱難的地方，就越需要有人出來承擔。選舉可以輸，但氣魄絕對不能輸，這不是一人一黨的氣魄，而是關乎民主制衡、人民力量的氣魄。

她表示，當前民進黨政府的所作所為，就是想讓人民怕它，然後胡作非為；讓人民怕政府的，絕不是好政府；讓政府怕人民的，才會是好民主。最後喊話支持者能到場共襄盛舉，一起向這個政府「野」起來，為我們的下一代、為我們的民主自由、為我們愛的高雄，行動起來，挺身而戰，人民作主，高雄翻轉。