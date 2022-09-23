頭蓋洗車布入侵加油站偷1.8萬　監視器拍到他上廁所前賊臉

▲東港警分局查獲鍾男涉嫌偷加油站現金 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

鍾姓男子到南州鄉一家加油站廁所，發現站內燈光全亮，心生歹念，拿了洗車布蓋在頭上入內行竊現金1萬8000多元逃逸，轄區的東港警分局獲報，調閱監視系統循線查出他身分，傳喚到案，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

東港警分局南州分駐所於9月14日獲報南州鄉大同路一家加油站於深夜遭竊，警方獲報立即前往調查，經調閱監視器發現該一男子入侵加油站辦公室竊取放置在抽屜內預備金，警方非常重視該案並立即成立專案小組積極偵辦，查出31歲鍾姓男子涉案。



警方表示，鍾嫌騎乘一部重機車於9月13日23時許前往這家加油站廁所時，發現加油站辦公室燈光亮著，裡頭無人看守便心生歹念，進入辦公室內翻箱倒櫃，四處找尋一番後在抽屜內發現放有現金卻又轉身離開。

不久後該竊嫌又返回辦公室拿了一塊洗車布蓋住頭想以此掩蓋行跡，並將抽屜內預備金(加油站員工表示該放置在抽屜內的現金是要留給隔日早班的員工使用)1萬8仟餘元偷走，殊不知其長相早已被監視器錄得一清二楚，案經員警多日調閱相關路口監視器並鎖定犯案機車及鍾嫌，於21日於新埤鄉將鍾嫌查獲到案，訊後函送法辦。



東港警分局長張世儒表示，加油站容易成為竊嫌覬覦下手的對象，呼籲業者可透過加強照明設備、改善監視器等方式，以降低自身被竊風險，另金錢應置於安全處所存放，以免成為宵小覬覦目標，如有發現不法，請立即通報警方到場了解。