周玉蔻連環開戰！　蔣萬安：選舉選成這樣是台灣的悲哀

記者崔至雲／台北報導

媒體人周玉蔻不滿國民黨台北市長參選人蔣萬安稱批評慈濟言論被指與九合一大選有關，猛攻他的身世背景，昨（22）日更在節目中爆料蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角是當時的名媛張淑娟。對此，蔣萬安回應，選舉選成這樣是台灣的悲哀，呼籲民眾抵抗惡質選風，他也絕對不會被這些威脅、恐嚇、情緒勒索，向這樣惡質的選舉方式來妥協。

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安出席立法院會。（圖／記者李毓康攝）

對於周玉蔻連環炮轟，蔣萬安今受訪時表示，選舉選成這樣是台灣的悲哀，他是市長參選人，因為他的參選帶給他家人如此殘忍的傷害，真的感到不捨，也難相信選舉如此嗜血。

蔣萬安說，現在政府哪一個政策發布，民進黨都到周玉蔻節目上宣布，民進黨表面切割，實際上與周玉蔻暗地同謀，現在大家唯一能做的，就是相信台灣、相信台北、相信台北市民能有自己的判斷。

媒體追問，現在到底是陳時中在打選戰？還是周玉蔻在打？蔣萬安說，民進黨、周玉蔻、陳時中其實就是一樣的，不管是1450，還是側翼，都是民進黨縱容出來的結果，今天選舉走到如此惡質的地步，民進黨不要表面切割、暗地同盟，呼籲民眾抵抗惡質選風，他也絕對不會被這些威脅、恐嚇、情緒勒索，向這樣惡質的選舉方式來妥協。