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社會 社會焦點 保障人權

趕時辰辦登記闖紅燈被開單　新娘子求情...警察冷回：這不是理由

▲▼鳳山戶政事務所 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲一名新娘子趕著到鳳山戶政事務所辦結婚登記，闖紅燈被開單。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名吳姓新娘子去年11月間和老公、親人、證婚人相約到鳳山戶政事務所辦理登記，搶快在路口闖紅燈左轉進入戶政事務所，被員警發現攔下開單，吳女向警察求情，但員警認為「這不是理由」，仍依法開單，吳女事後提起行政訴訟認為員警沒有蒐證，僅憑主觀認定就開單，要求撤銷，但法官根據員警的職務報告和違規現場圖，認定吳女的確有闖紅燈的違規事實，判吳女敗訴仍要繳交罰款。

判決指出，吳姓女子11月26日下午3時許，騎機車行經高雄市鳳山區五甲二路、南正二路口，突然闖紅燈左轉進入鳳山戶政事務所第二辦公室，剛好被員警攔下，員警當場開單舉發，罰款1800元，違規記點3點，但事後吳女不服，提起行政訴訟。

吳女主張，當天她已在鳳山戶政事務所第二辦公處停好車，欲進入事務所時遭員警擋住去路，並聲稱她剛剛交通違規，她當下提出異議並澄清沒有闖紅燈，員警仍逕行開立舉發通知單並要求她簽名，因她趕著去事務所辦理結婚登記，不想讓家人及證人等候，才簽名離開，但她當時是見到綠燈才左轉，員警未使用蒐證器材蒐證，僅憑員警「主觀上自認」目視就說她違規，尚欠允當，希望撤銷處分。

但法官認為，交通警察執行勤務時恰巧目睹，事實上不便立即以攝影、錄影器材取證的情形所在多有，因此特別立法賦予勤務警察得當機處分權限，經檢視警察職務報告，當時吳女有向警方告知，她欲前往戶政事務所辦理結婚登記，故不慎違規，並不停要求警方勿要製單告發，警方則告知，辦理結婚登記之事由，非屬交通違規告發之裁量範圍，故依規定告發，因此認定吳女的確有違規事實，因此駁回她的請求，全案可上訴。

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