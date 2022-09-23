新竹男北上找朋友被盤查「特殊身分曝光」　他傻眼：根本不知道！

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局警員在16日晚上7時許執行私娼守望勤務，發現1名男子形跡鬼祟，於是上前盤查身分，男子表示是從新竹北上找朋友，但警方一查男子身分，發現男子竟然因竊盜、毒品案件未到案開庭，被5個單位發布通緝，立刻將人帶回警局偵訊。

警方調查，43歲的翁姓男子，在16日晚上7時許，被正在取締私娼的警員發現，警員見其形跡可疑立刻上前盤查，事後用電腦查詢後赫然發現男子因未到案開庭，被4地檢署1法院發布通緝，立刻將人逮捕，偵訊後解送相關單位歸案。

▲新竹男北上訪友，被警方查獲竟遭5單位發布通緝。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，翁姓男子從新竹北上訪友，但因竊盜、毒品罪嫌未到案，被台北地院、新北、台北、台東以及基隆地檢署等5個單位發布通緝，最後依照程序將人帶回警局偵訊，翁姓男子聽到警方說5條通緝，傻眼辯解「我不知道耶」。

警方當時要將男子帶回警所，但是臨上車前丟下衛生紙被警方發現，警方拾起衛生紙詢問翁，翁則回覆「這都是血」，警員疑惑之際才表示「我之前痔瘡開刀，正在復原偶爾會出血」，警員聽完確認沒有犯罪嫌疑才作罷。

▲新竹男聽到自己5條通緝，當場傻眼「我不知道耶」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，查緝通緝犯為當前重點之一，法院通知應盡速到案說明。警方亦呼籲民眾發現可疑不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同來維護社會治安。