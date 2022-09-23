男自種大麻盆栽換現金　警上門妻傻眼：你不是說這是楓葉？

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局警方7月中旬前往雲林一處停車場，查獲1名在廚房上班的男子涉嫌販售大麻，警方當場查扣帶大麻小苗12株、成長期大麻植株6株，事後前往家中搜索，妻子才發現是毒品大麻當場傻眼，大罵老公「你不是說這是楓葉嗎？」

警方調查，26歲的顏姓男子，在7月中旬於網路刊登販賣大麻的廣告，於是前往雲林斗六的一處大賣場停車場埋伏，並當場逮捕顏姓男子，並在車上起獲大麻小苗12株及成長期大麻植株6株，事後返回顏姓男子家中繼續搜索。

▲1名男幫廚在網路上販賣毒品大麻，還向妻子謊稱是「觀賞用的楓葉」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方帶著顏姓男子返家之後，又在房間內搜出大麻盆栽母樹1株，妻子當場傻眼直呼，「你不是說這是楓葉嗎？」，經過警方告知後才知道是毒品大麻，警方訊後也依照毒品罪嫌將顏姓男子移送法辦。

▲警方在家中搜出大麻盆栽，妻子超無言直呼「你不是說這是楓葉嗎？」。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，顏姓男子平常從事幫廚工作，在網路上購買大麻自己種植吸食，但是因為盛產期，所以才會剩下太多，吸不完才會拿出來販賣，沒想到就被警方鎖定逮捕，被蒙在鼓裡的妻子才恍然大悟，原來家裡的楓葉全都是毒品。