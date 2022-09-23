揭密高虹安「斐陶斐」入會可獲2神物　郭婞淳、林靜儀都是會員

▲成為斐陶斐榮譽學會會員會獲得證書一張和一枚學會的徽章 。（圖／生活中心攝）



生活中心／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安日前在記者會上回應論文風波時，脫口說「我師大榜首、台大斐陶斐學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部」引發熱議。高虹安所自傲的「斐陶斐」是1921年成立的榮譽學會，有參與學會的大學可推薦大學部成績前1%、碩士班前3%畢業生成為榮譽會員，包括台大副校長張上淳、奧運金牌郭婞淳、民進黨立委林靜儀都曾被推薦成為榮譽會員。

「斐陶斐榮譽學會」的名稱代表哲學、工學、理學等3種學術，1921年時由國立北洋大學的美籍教授愛樂斯致函國內各大學發起。根據學會章程，參與學會的各大學每年可推薦大學部應屆畢業生，每一學院畢業生成績平均前1%為榮譽會員，不足一人者以一人計，碩士班為3%、博士班為10%。依此標準，高虹安畢業的台大每年約有180人會被推薦為榮譽會員。

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根據學會規定，成為榮譽會員並沒有獎金，僅會獲得證書一張和一枚斐陶斐學會的徽章。但網路上有曾獲斐陶斐會員的網友留言直稱：「這真的沒什麼用。」

根據斐陶斐榮譽學會資料，目前全台有57所大學加入該學會，總計榮譽會員人數有7萬人。斐陶斐榮譽學會將歷任被推薦的榮譽會員名單公布在網站上，除了高虹安以外，台大過去推薦的榮譽會員包括行政院前院長江宜樺、台大副校長張上淳、台大前校長孫震、陳維昭、台大電機系特聘教授吳瑞北等學界菁英。

其他大學推薦成為斐陶斐榮譽會員的還包括輔仁大學在2017年推薦舉重選手郭婞淳成為榮譽會員；民進黨立委林靜儀在畢業時也被中山醫學大學推薦為會員，有網友質疑綠營政治人物誰有斐陶斐時，林靜儀還主動留言表示：「不好意思，我有欸。」

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