台灣1優勢快沒了！王浩宇點「年底成敗關鍵」：執政黨要負責

▲民進黨桃園市前議員王浩宇。（圖／記者吳世龍攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國際原物料波動影響物價通膨，台灣雖物價相對國際平穩，但仍有不少民生物品、小吃店等悄悄漲價，讓民眾苦不堪言。對此，民進黨桃園市前議員王浩宇表示，台灣過去的優勢是物價，但現在薪水完全跟不上，強調年底若民進黨選舉大敗，物價問題會是關鍵。

「物價快失控了。」王浩宇22日晚間PO出自己去逛賣場的照片，購物完後有感而發文表示，台灣過去的優勢是物價，但現在薪水卻跟不上物價上漲，「消費者才不會去管什麼輸入性通澎，物價一定是執政黨要負責，如果我們今年底的選舉大敗，物價問題將是關鍵。」

網友看完紛紛留言，「我都買即期品」、「消費者有減少消費了，通膨全球性，台灣算輕微了」、「啊源物料上漲，不然怎麼辦」、「可是這是國際上各國都遇到的問題不是嗎~~執政黨可以怎麼處理？還是這是在釣魚？」「換人就能改變嗎？換人不會更糟嗎？世界性的問題，台灣通膨算很少了」、「請問現在是誰執政？現在都失控了，選贏你跟我講就會控制住，唬爛也要有點邏輯」。

▲9成以上民眾認為2022年通貨膨脹率會高於2%。（示意圖／記者李毓康攝）

國泰9月國民經濟信心調查結果顯示，9成以上民眾認為2022年通貨膨脹率會高於2%，其中超過6成民眾則預期通貨膨脹率會高於3%。

據調查結果顯示，73%民眾預期2022年經濟成長在2%以上，66%民眾預期通膨高於3%：主計總處估計2022年經濟成長3.76%，通貨膨脹率2.92%，本月調查結果顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為2.74%，略低於8月調查值2.76%，73%民眾認為2022年經濟成長率會達到2%以上；民眾對於2022年平均通膨預期值為3.07%，較8月調查值3.02%上揚。

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