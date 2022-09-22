快訊／「戰學歷」風波狂燒　高虹安暫緩中華大學演講

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安澄清博士論文涉抄襲疑雲，卻因「中華大學夜間部」失言風波引發戰學歷爭議，並被揪出下個月要到中華大學演講，儘管高虹安兩度錄影道歉，但仍止不住火。對此，高虹安競選辦公室22日晚間發聲明，經與中華大學學生會溝通後，兩方同意本場演講暫緩舉辦，再擇期進行。

高虹安競辦聲明指出，高虹安原訂10月6日受中華大學學生會邀請出席「數據科學與國家城市治理」講座與簽書會，但因近日新聞風波，可能造成校方困擾，並增加當日會場主辦方學生會的活動安全管理難度。

高虹安競辦說，基於尊重與保護中華大學校方、學生會、參與學生的立場，避免讓原本基於專業邀約的講座被惡意針對，高虹安競辦和中華大學學生會溝通後，兩方同意本場演講暫緩舉辦，再擇期進行。

高虹安20日遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處。當天上午10時，高虹安召開記者會澄清，但卻在會中表示，「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是學術成績第一名畢業，我們今天不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水。」此話一出，高虹安被許多綠營支持者批評戰學歷、瞧不起中華大學。

儘管當晚高虹安及隔天兩度錄影道歉，而中華大學、學生會皆表達欣然接受道歉，但仍止不住這把戰學歷的火。高虹安昨接受專訪時表示，她當天的發言被綠營網友跟民進政治人物擷取、斷章取義，當時記者會前提問就形容她跟前新竹市長林智堅一樣。她從小到大每次考試、念書都花了非常多心力、犧牲非常多別人在玩的時間，承認當時記者會有小小的委屈與憤怒，她只是想澄清自己不是林智堅。

高虹安也坦言，在記者會上的確講不精準，沒有提到說自己對比對象是林智堅；攤開原文，前面是講自己學歷過程，然後就說林智堅讀中華大學夜間部，卻灌水去台大，但民進黨把灌水去台大後面的那些話截掉，有點被帶風向。