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國民黨高雄黨部「開鍘4人」　3人違紀參選、1人代表民進黨出戰

▲▼國民黨高雄市黨部通過王齡嬌等4人黨籍處分案。（圖／翻攝自臉書）

▲國民黨高雄市黨部宣布違紀參選處分，王齡嬌、劉景裕、徐尚賢3人予以撤銷黨籍、何忠勇予以開除黨籍。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨高雄市黨部22日公布違紀參選市議員、原民區長黨員名單，其中王齡嬌、劉景裕、徐尚賢因自行以無黨籍身分違紀參選市議員，予以撤銷黨籍，另1名山地原住民區長何忠勇因「代表民進黨」參選茂林區長，予以開除黨籍，將報請中央常務委員會議通過後確定。

國民黨高雄市黨部22日指出，9月初召開高雄市考紀會決議通過，後提請召開高雄市委員會會議通過，黨員王齡嬌、劉景裕等2人違紀參選市議員，依《中國國民黨員違反黨紀處分規程》規定，予以撤銷黨籍處分，黨員何忠勇違紀加入民進黨代表參選山地原住民區區長，予以開除黨籍處分。

黨員徐尚賢隸屬黃復興黨部，違紀參選市議員，經所屬黨部考紀會、委員會議決議通過，予以撤銷黨籍之處分。上述處分待報請中央常務委員會議通過後確定。

根據《中國國民黨員違反黨紀處分規程》規定，被撤銷黨籍者，三年內不得請求恢復黨籍；被開除黨籍者，六年內不得請求恢復黨籍。

針對市黨部處分，徐尚賢表示，他不參加國民黨黨內初選，是為避免造成黨內內鬥，而他努力突破藍營同溫層，爭取更多民眾認同「何錯之有」，更質疑國民黨不同選區有不同待遇，另區有人以無黨籍身分參選，被認可是選舉考量，他為何就變成了居心不良。

高雄市議員參選人王齡嬌則說，對於黨部處分的結果感到相當難過，這次未在黨內登記參選有苦衷，她對國民黨有很深的感情，後續將會提起申訴。

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