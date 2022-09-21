鄭運鵬控張善政自證有抄襲　「高官當久了都是easy money」

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政過去主持的農委會研究案捲入抄襲疑雲，張21日出示與農委會簽定的合約書，強調遲遲未公開說明絕非故意遮掩，還會發函要求農委會公開全部文件及所有經費預算。對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬受訪回應，張善政沒有對抄襲內容自圓其說，還批評外界「雞蛋裡挑骨頭」，反而自證了自己有抄襲。

鄭運鵬今天受訪說，他今天看了張善政的記者會內容，坦白說有點遺憾也有點失望，因為張從頭到尾還是自吹自擂，把研究案當作自己的寶貝，敝帚自珍，卻未說明對抄襲的內容如何自圓其說，還說外界「雞蛋裡挑骨頭」，反而也自證了5736萬的高額研究案有抄襲。

鄭運鵬反問，如果張善政以後當了桃園市長，是不是所有的外包委託研究案或設計案，所有的廠商抄襲了別人，都說「不要雞蛋裡挑骨頭」，然後就不追究責任？且張善政連道歉都沒有，不相信市民和國人可以接受，「我認為他的態度是經不起檢驗的，他現在這樣做以後大家就是起而效尤，大家都說你雞蛋裡挑骨頭，就失去了防止抄襲條款的用意了」。

鄭運鵬表示，以納稅人的角度來說，高額的研究案應該要嚴格於學生碩士論文的論文案才對，張善政是領國家的錢，完全搞不清楚權利義務的關係，很難想像他過去擔任高官，「但是也有可能他高官當久了，這些都是easy money，5736萬對他來說是小錢」，因此他才瞧不起別人的質疑，也看不起別人對他的批評，這一點是很危險的。