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推「有善良品」創意小物...挺台灣農業　張善政盼拉近支持者距離

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（22）日在競選總部推出「動手拼善好」、「善糧好米」、「積善吊飾」與「 種希望拚善好」等四種小物，希望獲得支持者的喜愛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（22）日在競選總部推出「動手拼善好」、「善糧好米」、「積善吊飾」與「 種希望拚善好」等四種小物，希望獲得支持者的喜愛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

年底九合一選舉各候選人都出現劍拔弩張緊張氣氛，國民黨桃園市長參選人張善政競選總部今天則舉行「有善良品」智慧商店開幕，推出首波競選小物，張善政親自以手機購買「善糧好米」與「積善吊飾」，直呼真的很方便。張善政表示，首波四種競選小物符合各個年齡層的需求，會照顧桃園市從小孩、青年、父母到長者所有鄉親，若當選後會盡最大努力，給桃園市帶來更好的未來。

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（22）日在競選總部推出四種小物，希望獲得支持者的喜愛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（22）日在競選總部推出四種小物，希望獲得支持者的喜愛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國民黨桃園市長候選人張善政競選辦公室今天舉行「有善良品」智慧商店開幕，首波推出「動手拼善好」、「善糧好米」、「積善吊飾」與「種希望拚善好」等四種小物。競總發言人何元楷介紹，團隊為了「店名」傷透腦筋，大家集思廣益推出「有善良品」四字，廣獲大家認可支持。

競辦發言人之一的周羿希選擇「動手拼善好」，認為很適合跟家中的小孩一起動手組合，增進親子互動；另一位發言人曾主卿選擇「善糧好米」，可運用競選主視覺外包裝，看起來相當吸睛外，認為「善糧」兩個字很有正面意義，「善政出善糧，好米煮好飯，桃園好人迎藍天，請大家踴躍訂購善糧好米」。

何元楷最愛「積善吊飾」，他提到，小時候就很愛玩積木，看到吊飾就喚起兒時的記憶，且小小一個，攜帶方便，掛在包包上也很好看；發言人湯棋媛則挑選「種希望拚善好」，平時很愛逛各種植物店鋪的她，希望未來能在自家陽台打造一座都市花園，每顆種子都代表每個希望，期待它可以開出大大的向日葵，就像桃園的未來一樣燦爛。

▲國民黨桃園市長參選人張善政以手機挑選「善糧好米」、「積善吊飾」小物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政以手機挑選「善糧好米」、「積善吊飾」小物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政最終挑選「積善吊飾」與「善糧好米」，張善政指出，積善吊飾很方便，可當鑰匙圈、掛在包包上，選擇「善糧好米」原因沒有別的，就是支持農民，因為自己有很長一段時間在務農，所以用行動支持他們。

▲國民黨桃園市長參選人張善政受訪時強調，四種小物是競選夥伴智慧創意，未來如果當選，會盡最大努力，給桃園更好的未來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政受訪時強調，四種小物是競選夥伴智慧創意，未來如果當選，會盡最大努力，給桃園更好的未來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政強調，這四種小物各有特色，也是競總夥伴智慧創意，更可拉近候選人與支持者之間的距離，四種競選小物符合各個年齡層的需求，「就像『桃園2030』政見理念，會照顧到桃園的所有鄉親，從小孩、青年、父母到長者，若我當選後會盡最大的努力，帶給桃園一個更好的未來。」

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