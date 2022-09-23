數據機時代網速「僅56k」！他驚「超慢怎忍受」...網笑：已經很猛

▲比起過去的數據機時代，現在網際網路十分便利且迅速。（示意圖／美聯社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

現在網際網路的速度十分快速，不過在數據機時代的網路速度「僅56k」，一名網友即表示，相較現在的網速，數據機幾乎慢得可以，好奇當時的人怎麼能忍受這樣緩慢的網路，引起一票人回回味當年的網路使用狀況，不少網友笑回：以前能連上網路就很滿足了。

一名網友在PTT以「數據機時代大家怎麼忍受56k的撥接速度？」為題發文，表示數據機時代，撥接上網只有56k，與現在200m、500m的網速來說，「等於是千分之一不到，可以說慢得可以」。讓他好奇，當初的大家是怎麼受得了的？

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原PO也提出舉例，據說開一張圖有些要開到一分鐘，更不用說下載什麼，都是慢慢一格一格跑，讓他直呼「人類是很沒耐心的生物欸，這種速度，當時的人怎麼能忍受？」。此文一出，也吸引許多網友共同回憶數據機時代。

▲原PO好奇，數據機時代的網路速度「僅56k」，好奇當時的人如何忍受？（圖／翻攝自PTT）

許多網友分享，「那時候沒有4K影片需要跑啊」、「半夜偷上網，都要用棉被包住免得吵醒媽媽」、「開張圖一分鐘，算很快的，大圖都要20分鐘」、「我還記得以前撥接為了上聊天室，一個月帳單兩千多元」、「那時候上網都要想辦法消音 真的很刺激」、「逼...波...逼哩逼哩逼波....的聲音很爽」。

也有人幽默回應，「沒有比較沒有傷害」、「以後你孫子就會問你，你怎麼忍受得了500M」、「手機只有貪食蛇的時候你也玩的很爽」、「以前上網看色色的超怕上網費太貴」、「我有記憶時就是XP了 一堆老人」、「那時代能上網已經很猛」。