口譯哥嗆高虹安論文爛　哈佛博士打臉「顯得很low」：輪得到你嘴？

▲趙怡翔嗆高虹安的論文「是一份非常爛的文章」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，有「口譯哥」封號的民進黨台北市議員參選人趙怡翔表示，用論文比對系統審查後，發現高的論文相似比例達24%以上，直呼「這是一份非常爛的文章」。此言論卻被哈佛博士蘇俊翰打臉，連研究發表都看不懂就隨意批評，「只會顯得自己很low」。

台大醫學系雙主修物理系畢業，到哈佛大學拿下博士學位的蘇俊翰在臉書發文，原本不太想追下去，但看到趙怡翔的貼文後，「還是再發篇廢文吐槽一下好了」。他指出，理工科的人大部分都不會引用博士論文，「而是引用經過peer-review發表在期刊或會議上的文章」。

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他表示，不曉得趙怡翔是不懂，還是想要誤導沒做過科學研究的大眾，「我是不知道啦，但也不想想自己是有什麼『專業（？）』」認為趙怡翔連研究發表都看不懂，憑一些套裝軟體跳針文法斷定別人研究草率，是篇非常爛的文章，「只會顯得自己很low，請問你是在全英語安親班兼差嗎？」

▲高虹安捲入博士論文抄襲疑雲。（圖／記者屠惠剛攝）



他指出，研究發表引用數，或許會受到領域熱門或大咖掛名的影響而膨脹，「但再怎麼樣都比嘴砲科系發出來的那種既沒人看，又沒影響力的廢文有價值，還輪的到你這種半瓶水響叮噹的人出來嘴？嘖嘖。」

該篇貼文被轉發到PTT，掀起網友討論，「他的目的是搏版面要選票，不是講道理」、「能夠讓神人氣成這樣也不簡單」、「幸好腦袋清楚的還很多」、「認真不懂用文法來評斷理工學術成果是什麼邏輯」、「民進黨真的是選舉選到成魔，有夠扯」、「口譯哥這種素質不用神人就可以打爆了」、「真以為大家沒寫過論文喔」。

轉發貼文到PTT的網友也補充蘇俊翰的學歷，台灣大學醫學系雙主修物理系學士，雙主修唸了8年，總共修383個學分，劍橋大學生技企業碩士，哈佛大學工程與物理生物學博士，「他的論文不多，但其中兩篇是Science期刊，另有一篇Cell期刊，喔，對了，這都是他35歲以前完成的事」。