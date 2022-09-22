僑委會攜手產官學成立「高科技人才培訓基地」　助功台商布局國際

▲僑委會委員長童振源22日主持「僑務委員會高科技人才培訓基地」記者會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

僑委會委員長童振源22日主持「僑務委員會高科技人才培訓基地」記者會，邀請新南向國家代表，一起見證僑委會以國內產官學跨域合作模式，結合國內科技大學成立「高科技人才培訓基地」，僑委會期待，這模式能協助台灣企業積極拓展海外市場業務，輔助企業國際化佈局，落實政府「新南向政策」。

僑委會下午邀請新南向國家在台代表、本計畫合作六所科技大學代表及明新科技大學代表、台積電公司等產學合作企業代表、在台僑台商、東南亞各國在台校友會及歸僑協會代表與會，一起見證僑委會以國內產、官、學跨域合作模式，結合國內科技大學成立「高科技人才培訓基地」。

僑委會表示，台灣以對外貿易立國，落實國際化、全球化攸關國家未來的生存與發展，由於政府歷年來所推展的僑生政策，已經產生良好的正面效應，台灣高科技產業技術及創新能力在全球表現有目共睹。

僑委會指出，透過「高科技人才培訓基地」計畫，以提供完善優質的技職教育，擴大招收海外優秀華裔學生到台灣升學，培育海內外企業所需高科技人才目標，讓僑生與海內外企業互利雙贏，並透過僑生居間做為凝合劑，使台灣與全球各國更加緊密連結，真正落實國際化、全球化的政策目標。

而僑委會為擇定合適開班學校，在國內尋找分佈台灣北中南各地，有開設僑台商產（企）業發展及各國所需產業類科課程，並鄰近各科學園區及產業資源的學校，展開合作，目前洽談合作學校包括：亞東科技大學、龍華科技大學、弘光科技大學、國立勤益科技大學、崑山科技大學、國立屏東科技大學等。

僑委會指出，透過成立高科技人才培訓基地，除了結合產官學各項資源，提供海外學子及僑台商學習台灣科技領域課程與進修機會，將技術升級與轉型、拓展海外商機，並補充國內及海外僑台商所需相關產業的專門技術與中階技術人才，貢獻所學促進台灣與海外經濟發展，並協助台灣企業積極拓展海外市場業務，協助企業國際化佈局，落實政府「新南向政策」。