廖老大退網！加盟主曝沒差：一天200杯　「嘴巴長在酸民嘴上」

▲ 廖老大宣佈退網，台中逢甲店加盟主認為影響不大，也說單日都有賣出200杯以上。（合成圖／賽車教父-廖老大提供、記者許權毅拍攝）



記者許權毅／台中報導

賽車教父廖老大21日突宣布「退網」不再直播，引起許多人討論認為加盟主們相當倒楣，未來沒有光環加持生意恐受到影響。台中逢甲店加盟主出面受訪說，目前都沒受影響，單日都有200杯以上生意，認為廖老大有佈局考量，「嘴巴長在酸民嘴上，沒有辦法。」廖老大官方強調，直播跟飲料店是不同區塊，還是會認真監督經營飲料店。

廖老大昨晚在臉書宣布，從此刻開始正式退網、不再做直播，也感謝粉絲數個月來的支持。爆系版主范果旺認為，「你說退出就退出，未來沒有你的光環加持，請問他們該怎麼辦呢？」不少加盟主在臉書發聲聲援，中和環球店發文，「退網也是好事，畢竟他心直口快，容易被放大解釋」，北屯昌平店寫下「酸民們如你們所願了，退網了，老大辛苦了」。

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▲台中逢甲店加盟主認為，做好自己本分就好。（圖／記者許權毅拍攝）



台中逢甲店楊姓加盟主接受訪問說，這幾波爭議下來，生意都沒受到影響，認為加盟主把自己生意品質顧好，原則上不會有問題，也透露7月開店至今沒遇過民眾說飲料難喝，反而說蠻好喝的，沒像網路傳的那樣，每天銷售穩定，都有200杯以上。對於有與論看衰退網影響，他認為，「每個人都有每個人的言論自由，廖老大也說，也很多酸民就是生活沒有他過得好，嘴巴長在酸民嘴巴上，做好自己的本分就好。」

▲▼台中逢甲店是廖老大有簽名的「認證店」。（圖／記者許權毅拍攝）



楊姓加盟主補充說，自己每天都看廖老大的直播，昨天一得知消息，馬上跟其他加盟主討論，都認為廖老大是「在佈局」，有自己的考量，加上家庭有被影響才決定退網。

廖老大官方回應，直播結束不會對飲料店的營運有影響，該要有的SOP、標準以及品質等等都還是維持，強調兩者是不同的區塊。