警抓毒販只找到槍　女友穿大衣有貓膩...胸罩塞30公克毒品

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵5隊日前鎖定1名男子涉嫌販毒，但抓人後卻只有起獲改造槍枝，卻沒有發現毒品，眼尖警員看出男子女友大熱天還穿黑色大衣，找來女警搜身才發現，原來女子為了幫男友隱藏毒品，便將30公克的毒品藏在胸罩內，企圖躲避警方查緝。

警方日前鎖定39歲的張姓男子涉嫌販賣毒品，於是前往逮人，當場在三重租屋處逮捕張男以及34歲的張姓女友，但是租處內卻只有發現1把金牛座改造手槍、5顆子彈，都沒有發現毒品的任何蹤影。

▲北市刑大偵5隊在日前破獲男子（左一）持槍毒，最後在女子胸罩內查獲毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在場發現，當時正值夏暑，張女卻穿著黑色大衣，於是找來女警協助搜身，最後在張女胸罩內起獲30公克的海洛因、安非他命等毒品，訊後依照《槍砲彈藥刀械管制條例》、毒品罪嫌將2人移送法辦。

警方指出，張女沒有吸毒，因為愛上張男，所以才會陪同一起販毒，為了幫男友，還把毒品藏在胸罩內，企圖幫男友脫罪，但仍被警方識破，起獲30公克毒品。

▲警方先在張男租屋處查獲槍枝，後來發現女子酷暑穿大衣，於是找來女警搜身查獲毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後追查張姓男子槍枝來源，張男透露是1名31歲、綽號大雄的蘇姓男子寄放，大雄因槍毒案遭判刑8年，8月份已入監服刑，警方前往監獄借訊，大雄坦承槍枝就是他寄放的，將持續追查毒品來源。