綠批私人招待所如顏家豪宅2.0　許淑華回擊：烏賊戰不適合南投

▲蔡培慧與民進黨立委林靜儀、羅致政聯袂指控許淑華南投市長任內涉弊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者高堂堯／南投報導

民進黨南投縣長候選人蔡培慧今指控藍軍對手暨立委許淑華，其位於南投市吉利路的私家招待所不但是侵占國有地的違建，猶如前立委顏寬恒於台中龍井區豪宅的翻版，許過去更於南投市長任內，運用市公所資源發包17件工程全都施作在招待所周邊，涉嫌假公濟私，要求她展現誠信、出面交代清楚。

蔡培慧今天與民進黨立院黨團幹事長羅致政、副幹事長林靜儀在立法院召開記者會，競總發言人陳紀衡表示，許淑華在2006年3月1日至2014年12月25日2任南投市長任內，共在南投市吉利路126號招待所周邊發包興建駁坎、整修路面、美化環境等17件工程，與其碩士論文一樣，公然使用政府資源，謀取個人私利。

羅致政指出，該招待所建於1995年，根據地籍資料，其涉及之南投市福興段434號、407-1號、406-2號等3塊地號，為國產署所有之國有土地，今年初自行拆除，現只剩406-2號上有打地基的鐵皮屋建築；林靜儀表示，根據法院判決紀錄，檢警當初還曾搜索發現該處開設賭場，並在許父身上起出黑槍，而後許父又在該處強暴脅迫行得標廠商、恐嚇勒索保護費等，難怪在顏寬恆於中二選區立委補選落選後不久、南投縣長選舉前，許淑華就急忙將招待所拆除。

蔡培慧除抨擊許淑華私人招待所涉及違法情事，也再度呼籲她公開說明是否以立委身分護航砂石業者當門神，南投市長任內以2000萬經費興建運動公園，啟用2年後旋即拆除並改建縣議會等疑案，不要「花瓶擺前面、黑道站後面」。

▲許淑華公開駁斥綠營指控。（圖／許淑華競選總部提供）

許淑華稍早公開回應澄清，該招待所其實最初是當地三玄宮廟方提供給福興社區發展協會使用，作為鄉親閒話家常的聚會中心，後續社區發展協會遷出，廟方管委會因管理維護考量才將其拆除。

至於招待所周邊工程密集，許淑華反問綠營：「吉利路周邊住了多少住戶，你知道嗎？不是只住我許淑華一戶。」她強調擔任南投市長近9年期間，為地方建設服務本來就是職責所在，市公所發包工程達數千件，對手卻將建設整個社區的17件工程，當作抹黑攻擊她圖利的武器。

許淑華表示，在南投從政20年、每次選舉都經過高度檢驗，「如果有不法的事情，我今天不會有機會進一步參選縣長，為南投服務。」認為蔡陣營選情告急，「無計可施，窮途末路」，只能罔顧事證，選擇民進黨最熟悉的影射、抹黑策略做為主軸，但抹黑烏賊戰一向不適合南投，許競辦8月底也已提告，呼籲蔡「選情落後不要氣餒、好好對鄉親論述政見」。