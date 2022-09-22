　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏東小鎮「天降火雨」慘況曝！俄軍發射燃燒彈　2千度高溫可蝕骨

▲▼烏克蘭議員釋出影片指控，俄軍疑似使用鋁熱劑燃燒彈攻擊小鎮民宅區。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭議員釋出影片指控，俄軍疑似使用鋁熱劑燃燒彈攻擊烏東小鎮。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯近日在烏克蘭失掉哈爾科夫大部份占領區域，傳有大批俄軍後撤。然而，網路上曝光一段拍攝於頓內茨克州一處小鎮的空拍影片，俄軍疑似再次動用鋁熱劑燃燒彈襲擊平民，團團火球如雨滴般從天而降，遍地冒煙。據稱，這種燃燒彈溫度超過攝氏2400度，足以燒穿鋼筋水泥，若接觸到人體可能熔化皮膚和骨頭。

根據《太陽報》報導，烏克蘭國會議員赫里舒克（Roman Hryshchuk）在推特發布一段「令人驚駭」的12秒空拍影片，聲稱拍攝地點是在頓內茨克州的奧澤恩（Ozerne）。畫面中可見一團團密集、明亮的火球，一邊燃燒像雨滴般從天而降，遍地冒出白煙，民宅被燒毀。

烏克蘭軍事中心專家表示，這是俄軍從地面陣地以多管火箭系統發射的，由鋁熱劑混合物所製成的9M22S燃燒彈，是俄軍慣用的防禦戰略之一。這種鋁熱劑對於單一打擊目標的影響有限，但卻是一種廣域型的武器，而且對平民可能造成毀滅性傷害。因為這種燃燒彈超過攝氏2400度，高溫足以燒穿鋼鐵、混凝土，若接觸到人體，受傷的恐怕不只皮肉，還會燒至骨頭。

▲▼俄軍倉皇逃跑，坦克、砲車等裝甲武器都丟在當地。（圖／取自Facebook／烏克蘭武裝部隊的地面部隊）

▲烏軍表示，俄軍被攻擊後倉皇逃跑，坦克、砲車等裝甲武器都丟在原地。（圖／取自Facebook／烏克蘭地面武裝部隊）

報導指出，影片中的奧澤恩小鎮距離頓內茨克前線只有幾公里，並且剛於4日回歸烏克蘭控制，這種鋁熱劑俄軍先前在馬力波「亞速鋼鐵廠」也曾使用過。據《基輔獨立報》報導，烏軍本周宣布取得重大進展，鞏固了奧斯基爾河（Oskil River）對岸的陣地，士氣低落的俄軍從沿岸陣地「倉皇撤退」，流下數百輛軍車和大量武器，而這條河正是哈爾科夫通往頓內茨克邊界的最後一道天然屏障。

►普丁動員令一出預備役嚇爆　「如何在家弄斷手」登網路熱搜

►普丁大勢已去？盟友金正恩也罕見「切割」　稱北韓從未軍援俄羅斯

►普丁受不了「烏克蘭捷報」狂傳！　4個QA看懂俄軍動員令

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
烏東小鎮「天降火雨」恐怖畫面曝！　2千度高溫可蝕骨
嗆高虹安補習不是學霸！「四叉貓1行為」宅神笑了：提油救火
廖老大加盟店發聲！　砲翻這些人：敢來店就買1送1
高虹安強到像鬼？PTT點名1人「才應封神」　論文引用破9萬7
韓12強投手驚爆霸凌！　來台灣訓練「性侵學弟」
女學生走斑馬線遭撞卡車底！　驚悚影片曝
快訊／疫情兩週後上升？　王必勝「再觀察」：不排除0+7延後

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

根本沒破冰！哈利梅根搬到美國　威廉凱特「暗中鬆口氣」原因曝

日相岸田「安倍國葬」拚弔唁外交！　3天內馬拉松式會30海外政要

烏東小鎮「天降火雨」慘況曝！俄軍發射燃燒彈　2千度高溫可蝕骨

女山上散步靠路邊休息「木欄杆突然斷裂」　生日前1天墜崖摔死

韓元貶值再創13年新低　兌美元跌破「1400大關」

普丁受不了「烏克蘭捷報」狂傳！　4個QA看懂俄軍動員令

烏俄突換300戰俘！開戰以來最大規模　馬力波軍官與外國傭兵獲釋了

俄頂尖科學家離奇死亡！「引領航空技術」深入國防　摔下樓梯喪命

1通電話慘了！俄高官兒子爆特權「拒國家徵召」對話曝　老爸急回應

普丁大勢已去？盟友金正恩也罕見「切割」　稱北韓從未軍援俄羅斯

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

王柏傑「怕聽到別人」自CUE謝欣穎　桂綸鎂開金口...他驚：我聽傻了

從路頭看穿路尾！六合夜市榮景崩盤　陸客愛店收光光

根本沒破冰！哈利梅根搬到美國　威廉凱特「暗中鬆口氣」原因曝

日相岸田「安倍國葬」拚弔唁外交！　3天內馬拉松式會30海外政要

烏東小鎮「天降火雨」慘況曝！俄軍發射燃燒彈　2千度高溫可蝕骨

女山上散步靠路邊休息「木欄杆突然斷裂」　生日前1天墜崖摔死

韓元貶值再創13年新低　兌美元跌破「1400大關」

普丁受不了「烏克蘭捷報」狂傳！　4個QA看懂俄軍動員令

烏俄突換300戰俘！開戰以來最大規模　馬力波軍官與外國傭兵獲釋了

俄頂尖科學家離奇死亡！「引領航空技術」深入國防　摔下樓梯喪命

1通電話慘了！俄高官兒子爆特權「拒國家徵召」對話曝　老爸急回應

普丁大勢已去？盟友金正恩也罕見「切割」　稱北韓從未軍援俄羅斯

謝京穎「後台飛吻捶胸」許仁杰！情人節曖昧文曝光　網驚：覺得誇張

強震衝擊農產業！花蓮爭取專案補助　陳吉仲勘災有問有答

極簡控愛牌peter Wu黑白大片「致敬台北」　秋冬丹寧、防水外套用直覺穿衣

拆窗闖北市議員服務處偷3千元　慣竊怨不給交保：我40年才犯69件

根本沒破冰！哈利梅根搬到美國　威廉凱特「暗中鬆口氣」原因曝

挑戰「30轟、200三振」聯盟第一人之前　大谷翔平先休兵待命

可惡！彰化小兄妹捐款破千萬　假正妹冒議員助理帳號騙善心

台鋼雄鷹再添日本國家隊級外援！河野德良出任國際顧問

拿民防預算綁樁？　台灣基進揭「這3縣市」訓練費佔比不到1成

《毒梟聖徒》監獄全是真實犯人出演！　影帝驚呆：難怪演技這麼好

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

國際熱門新聞

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

即／連續第3次　Fed宣布升息3碼

砂石車緊貼撞機車影片曝！　他悲睹老婆遭輾死

普丁宣布30萬大軍動員！邊境現逃難潮

Fed宣布升息3碼　美股重挫522點

動員30萬預備役！俄網狂搜「離開俄羅斯」

即／日相岸田：最快10月開放自由行！

是巧合還是被詛咒？　史上3起「規模7以上強震」都在919

王室防腐細節曝　這任女王遺體曾爆炸

Fed連3月升息3碼！　年底前估再升5碼

拜登聯大演說提台海局勢　反對片面改變現狀

傳哈利梅根被要求道歉　和解威廉凱特

哈利梅根見夏綠蒂藏不住笑　網友卻狂罵

女子頭巾沒戴好遭警打死　伊朗連日抗議增至8死

更多熱門

相關新聞

烏軍捷報狂傳　4個QA看懂俄軍動員令

烏軍捷報狂傳　4個QA看懂俄軍動員令

烏俄戰爭從2月爆發至今，俄軍在本月連連挫敗，總統普丁宣布簽署「局部動員法令」，預計徵召30萬名預備役公民參戰，對戰爭未來走向產生重大影響，甚至消息一出之後，俄羅斯邊界開始出現逃難人潮，BBC就整理出關於這次動員令的4個關鍵問題。

烏俄突交換300戰俘！開戰以來最大規模

烏俄突交換300戰俘！開戰以來最大規模

俄頂尖科學家詭死　樓梯摔落身亡

俄頂尖科學家詭死　樓梯摔落身亡

俄高官兒子爆特權拒徵召　老爸急回應

俄高官兒子爆特權拒徵召　老爸急回應

金正恩突「切割」普丁　否認軍援俄羅斯

金正恩突「切割」普丁　否認軍援俄羅斯

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯頓內茨克燃燒彈

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

快訊／入境「0+7」10月13日上路！　入境者免居檢、取消觀光限團令

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」

《全明星4》訓練出意外！

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

「最不記仇」星座Top 3

Sandy懷孕早洩端倪！黃子佼：難怪

更多

最夯影音

更多
昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面