俄徵兵處被丟汽油彈爆炸！普丁局部動員爆抗議潮　近1400人被抓

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯總統普丁21日宣布啟動「局部動員令」後，多個城市都有憤怒的民眾走上街頭，抗議普丁升級戰火。當地媒體透露，俄羅斯一個徵兵辦公室和一座市政府的行政大樓在當地22日晚間被縱火，但目前媒體還不清楚是否有人員傷亡或有嫌犯被捕。

據《莫斯科時報》報導，莫斯科以東440公里的下諾夫哥羅德市（Nizhny Novgorod）22日晚間傳出火災的消息，當地一座徵兵辦公室被抗議者丟擲汽油彈後發生爆炸，引發小型火患，導致樓內一家牙科診所受到輕微損壞。

▲俄羅斯一座徵兵處與市政府的行政大樓被抗議者丟擲汽油彈和燃燒瓶。（圖／翻攝自推特）

同天晚上，莫斯科以東1000公里的陶里亞蒂市（Tolyatti）也有一座地方政府的行政大樓發生大火，示威者丟擲的燃燒瓶焚毀了大樓入口，但報導並未透露這2起火災是否有人員傷亡或嫌犯被捕。

目前俄羅斯已有多個城市爆發「反局部動員」的抗議活動。外媒也在首都莫斯科拍到，有大批警員正在驅散示威者，甚至還有人被制伏後帶上警車。當地人權組織估計，目前已有近1400名抗議者被捕，其中多數為女性，因為男性被抓後會直接被送上戰場。自俄羅斯2月開戰以來，各地已有十多家徵兵辦公室遇襲。