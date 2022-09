普丁動員令一出預備役嚇爆　「如何在家弄斷手」登網路熱搜

▲俄羅斯總統普丁將大舉徵召預備役軍人,導致俄國國內出現恐慌。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

俄羅斯總統普丁最近宣布「部分動員令」,將徵召30萬名預備役軍人。消息公布後在俄國國內引發反彈,不僅有超過1200名反戰示威者在街頭被捕,Google搜尋熱門趨勢更出現「如何離開俄羅斯」、「如何在家把手臂弄斷」等關鍵字,少數前往海外城市的直飛航班,機票在短時間內突然售罄。

▲俄羅斯人大規模上街抗議,超過1200名反戰示威者被警方拘捕。(圖/路透)

根據《華盛頓郵報》報導,俄國政府宣布將徵召30萬名預備役,對象大多是35歲以下曾在軍隊服役,但軍階較低者,許多人已經收到電話、書面通知,部分情況則是在街頭遭突襲查驗身分證後,就被要求進行入伍健檢。與此同時,焦慮的家屬們開始設法逃出俄國,或尋求各種能避免家人被徵召的方法。

美國《新聞周刊》指出,Google熱搜趨勢顯示,在普丁宣布動員令的演說過後,「如何在家把手臂弄斷」(how to break an arm at home)的熱搜程度在2小時之內從0分飆升至38分(滿分為100),代表這串關鍵字的搜索量大幅增加。

此外,俄羅斯受西方制裁後為數不多的海外直飛航班,機位也突然銷售一空。據《紐約郵報》報導,持俄羅斯護照目前能夠免簽入境的國家有限,其中包含土耳其與中亞國家亞美尼亞,但無論是直飛或須轉機的航班,本周出發這2國城市的機票皆已售罄。飛往杜拜的機票截至21日已飆漲至5000美元(約新台幣15.8萬元),而且票價仍在上升中。

