普丁動員令一出預備役嚇爆　「如何在家弄斷手」登網路熱搜

▲俄羅斯總統普丁將大舉徵召預備役軍人，導致俄國國內出現恐慌。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁最近宣布「部分動員令」，將徵召30萬名預備役軍人。消息公布後在俄國國內引發反彈，不僅有超過1200名反戰示威者在街頭被捕，Google搜尋熱門趨勢更出現「如何離開俄羅斯」、「如何在家把手臂弄斷」等關鍵字，少數前往海外城市的直飛航班，機票在短時間內突然售罄。

▲俄羅斯人大規模上街抗議，超過1200名反戰示威者被警方拘捕。（圖／路透）

根據《華盛頓郵報》報導，俄國政府宣布將徵召30萬名預備役，對象大多是35歲以下曾在軍隊服役，但軍階較低者，許多人已經收到電話、書面通知，部分情況則是在街頭遭突襲查驗身分證後，就被要求進行入伍健檢。與此同時，焦慮的家屬們開始設法逃出俄國，或尋求各種能避免家人被徵召的方法。

美國《新聞周刊》指出，Google熱搜趨勢顯示，在普丁宣布動員令的演說過後，「如何在家把手臂弄斷」（how to break an arm at home）的熱搜程度在2小時之內從0分飆升至38分（滿分為100），代表這串關鍵字的搜索量大幅增加。

此外，俄羅斯受西方制裁後為數不多的海外直飛航班，機位也突然銷售一空。據《紐約郵報》報導，持俄羅斯護照目前能夠免簽入境的國家有限，其中包含土耳其與中亞國家亞美尼亞，但無論是直飛或須轉機的航班，本周出發這2國城市的機票皆已售罄。飛往杜拜的機票截至21日已飆漲至5000美元（約新台幣15.8萬元），而且票價仍在上升中。

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