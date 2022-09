「普丁大腦」警告：俄若輸掉烏克蘭戰爭　將爆發核末日

▲俄羅斯總統普丁親密盟友杜金。(圖/達志影像/美聯社)

俄羅斯總統普丁21日宣布下令動員30萬名預備役之後,親密盟友、擁有「普丁大腦」封號的杜金(Alexander Dugin)宣稱,若俄羅斯輸掉烏克蘭這一戰,屆時恐怕將出現「核末日」(nuclear apocalypse)。

太陽報報導,杜金支持普丁21日所宣布的部分軍事動員令,認為俄羅斯已做出一個不容易且非常重要的決定,呼籲俄羅斯人民不要失去靈魂,要加入打擊「野蠻敵人」的戰鬥。他說,「所有我們無法忍受、令人髮指的犧牲都不會白費,國家和人民站在同一陣線。」

杜金透露,衝突只有三種結束方式,其中「最壞的情況」便是俄羅斯軍隊佔領的所有土地和平歸還給烏克蘭,「這基本上是俄羅斯滅亡的一種情景……如果我們開始撤退,所有一切都會倒下,無論外部原因還是內部原因。」

杜金進一步說,第二種情況是核末日,越來越絕望的普丁將使用核武打擊西方,「若莫斯科已經開始嚴重失敗(也就是第一種情況),將決定使用核武。可能嗎?沒錯,很有可能,俄羅斯有人考慮過這個可能性嗎?毫無疑問。」

至於最後一種情況,杜金預測,俄羅斯將出現愛國主義勝利的情景,將演變成一場導致西方文明終結的聖戰,「俄羅斯將有一場從上層發起的革命」,國家成為具有明顯宗教與社會(反資本主義)的人民帝國,禁止自由主義與西方主義,「國家和人民重新集結,特別軍事行動轉變為一場人民聖戰」。

普丁21日頒布部分動員令徵召30萬名預備役,超過30個城市出現抗議群眾。《華盛頓郵報》指出,對象大多是35歲以下曾在軍隊服役,但軍階較低者,許多人已經收到電話、書面通知,部分情況則是在街頭遭突襲查驗身分證後,就被要求進行入伍健檢。

美國《新聞周刊》指出,Google熱搜趨勢顯示,在普丁宣布動員令的演說過後,「如何在家把手臂弄斷」(how to break an arm at home)的熱搜程度在2小時之內從0分飆升至38分(滿分為100),代表這串關鍵字的搜索量大幅增加。此外,俄羅斯受西方制裁後為數不多的海外直飛航班,機位也突然銷售一空。

