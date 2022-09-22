普丁大勢已去？盟友金正恩也罕見「切割」　稱北韓從未軍援俄羅斯

▲在俄羅斯發布「部分動員令」後，金正恩政權罕見「切割」普丁，宣稱所謂「軍援俄國」是在抹黑北韓的形象。（組圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁近日宣布「部分動員令」，更暗示可能動用核武，不僅西方各國也發出強烈批評，甚至引發俄國境內一陣恐慌，就連一向支持俄國的北韓（朝鮮）也做出罕見澄清。官媒「朝鮮中央通訊社」表示，北韓從未對俄方提供軍援，警告美國閉嘴並停止「抹黑」北韓形象。

▲普丁與金正恩過去關係良好，在國際外交關係上都站在反美立場。（圖／路透）

據路透社與南韓媒體報導，北韓官媒「朝中社」22日引述國防省軍備總局副局長談話指出，北韓過去從未向俄羅斯輸出武器或彈藥，今後也沒有類似計畫，「雖然不曉得美國從何處聽來這些毫無根據的『武器交易謠言』，但背後目的是為了抹黑我國的形象。」

▲北韓不僅否認向俄羅斯提供軍援，更稱這是一種「抹黑」。（圖／路透）

這名未透露姓名的北韓軍官更嚴正警告，最近以美國為首的敵對勢力，正在散布北韓與俄國間的武器交易違反聯合國安理會決議等謠言，但軍備開發、生產、持有與進出口都是作為主權國家的合法權利，任何國家都沒有資格指責非議，「美國不要對我方斷下妄言，最好閉起嘴巴。」

此前，美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）本月曾表示，俄羅斯正在向北韓「購買數百萬火箭彈和砲彈」並將用於入侵烏克蘭。白宮國安會發言人柯比（John Kirby）則稱這只是「潛在的購買」（potential purchase），隨後澄清「目前沒有跡象表明軍售達成交易，也沒有跡象顯示（北韓）武器正在烏克蘭境內被使用。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，俄國當局宣布承認烏東2個分離主義地區，頓內茨克與盧甘斯克為獨立的「人民共和國」，北韓也隨即跟進承認這2地的獨立地位，烏克蘭隔天立刻切斷與平壤的外交關係。

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