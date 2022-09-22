棒腿、腿排一次吃！速食店限時12天「8塊炸雞桶下殺71折」

▲拿坡里炸雞桶下殺71折吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控衝一波！人氣速食店「拿坡里」最新限時下殺優惠來了，即日起爽吃「8塊炸雞下殺71折」，且內含4隻棒腿加4塊腿排，等於一次就能吃到2部位的炸雞，且全台132家門市通通享優惠，把握機會搶吃。另，頂呱呱至9月25日也有「買原味炸雞送經典泡菜+地瓜薯條」優惠活動，通通不能放過。

▲炸雞桶一次就能吃到棒腿、腿排。

拿坡里驚喜推出「雞腿二重奏下殺71折吃」優惠活動，內含8塊美味炸雞，且有2種不同部分，包括4隻棒腿及4塊腿排，即日起至10月3日限時12天開跑，限外帶、內用使用，且全台132間門市通通買得到；會員再加碼獨享小確幸，若出示三商i美食卡過卡即可爽喝「水果醋飲系列飲品買1送1」，吃炸雞配水果醋飲解膩又開胃。

▲頂呱呱限時買炸雞送經典泡菜+地瓜薯條。

另，頂呱呱即日起至9月25日驚喜祭出「買原味炸雞送經典泡菜+地瓜薯條」優惠活動，期間只要購買4塊原味炸雞就可免費多吃經典泡菜1盒，再加地瓜薯條1份，整個套餐組合下殺7折，且外送平台也同享優惠，每門市數量有限、售完為止。提醒劍潭店、宏匯店不參與此活動。

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