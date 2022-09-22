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超商獨家！最新立頓聯名「3款甜點」　奶茶泡芙、蛋糕捲咬下爆餡

▲▼7-11獨家販售立頓聯名甜點。（圖／7-11提供）

▲「立頓奶茶迷你泡芙」咬下是超濃奶茶風味內餡。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

呼叫立頓控！就有超商獨家開賣「3款立頓聯名甜點」，人氣立頓奶茶變身迷你泡芙、蛋糕捲，咬下就爆出超濃奶茶風味內餡，還有立頓檸檬紅茶蛋糕，吃得到鬆鬆軟軟的蛋糕搭配檸檬紅茶鮮奶油內餡，幸福感大爆棚，且以上新品即日起搭配咖啡還可享組合優惠價，必須衝去買了。

7-11即日起獨家販售3款「日本直輸人氣甜點」，為日本夢甜屋與立頓聯名新品，只在全台100間甜點專櫃門市買得到，首先是咬下就爆餡的「立頓奶茶迷你泡芙」，每盒10入，薄皮小泡芙填滿夢甜屋獨家鮮奶油調製出的濃郁立頓奶茶風味內餡，口感滑順香甜。

▲▼7-11獨家販售立頓聯名甜點。（圖／7-11提供）

▲「立頓奶茶蛋糕捲」內餡超多，吃起來超滿足。

▲▼7-11獨家販售立頓聯名甜點。（圖／7-11提供）

▲「立頓檸檬紅茶蛋糕」是酸酸甜甜的滋味。

「立頓奶茶蛋糕捲」每盒4片，吃得到柔軟紅茶風味戚風蛋糕捲搭配立頓奶茶風味內餡；「立頓檸檬紅茶蛋糕」每盒重達150g，獨享超滿足，每口都能吃到檸檬紅茶鮮奶油內餡搭配鬆軟蛋糕。以上3款新品也祭出優惠，即日起至10/18止，搭配CITY CAFE中杯美式可各享組合優惠價。

▲▼貢茶推「我的蜜桃女孩」特調系列。（圖／貢茶提供）

▲最新「水蜜桃手搖杯」開喝了。（圖／貢茶提供，下同）

吃甜點當然要配飲料，人氣手搖飲品牌「貢茶」推出全新「水蜜桃系列特調」，嚴選香甜水蜜桃作為基底製成帶有果粒的糖漿，並打造3款限定飲品，首推這杯清爽「冰搖蜜桃果茶」，是水蜜桃搭配百香果，再加入四季春茶的組合，口感順口且不膩。

「蜜桃多多飲」特意選用人氣多多搭配酸甜水蜜桃，而「蜜桃寒天烏龍茶」則是烏龍茶結合水蜜桃，並搭配清脆的寒天晶球，口感更加豐富，即日起於全門市開喝。

▲▼貢茶推「我的蜜桃女孩」特調系列。（圖／貢茶提供）

▲3款水蜜桃飲品通通有著清爽口感。

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