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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搶青年票打「數位經濟牌」　蔡適應：助店家創造循環經濟

▲▼蔡適應競總成立大會今天邀請蔡英文、副總統賴清德、基隆市長林右昌、立委邱泰源、林靜儀、國策顧問童永、洪團樟、張金華等人站台助講。（圖／民進黨提供）

▲蔡適應喊出「基隆ING」口號，提科技創新相關政見。（示意圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨基隆市長參選人蔡適應日前拋出創新、永續、青年政見，宣布上任後將成立科技創新辦公室、永續幸福辦公室、青年事務辦公室，引發關注。蔡21日參與台灣數位電商創新協會活動時表示，基隆是有山有海城市，更多是特色名產老店，透過與協會計劃的推廣線下線上數位經濟整合OMO（Online merge Offline），除了讓旅客來基隆現場體驗，也能夠透過數位的回購便利性，創造循環經濟，促進在地產業店家的生意繁榮。

此外，台灣數位電商創新協會理事長陳培鈴補充，台灣數位電商創新協會將透過整合會員的數位產品，創造更多便利性的展店營運數位工具，將會成立呼應蔡適應競選口號的「基隆ING後援會」，整合讓線上線下及區域商圈、特色城市等概念，協助民眾疫情中也能在數位世界裡創造收入。

台灣數位電商創新協會成立於2017年，近年疫情期間，曾協助協會會員推出線上數位經濟服務，包括數位支付、整合電子票券的數位錢包等，今年基隆城市博覽會亦協助在地店家進行數位行銷，推出「基隆揪好玩xGomyTicket票券商城」，在10天展期中創造超過160萬點擊率、101萬觸及率。

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