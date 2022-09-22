中正紀念堂轉型！黃珊珊盼留給市民自由使用　「別選前意識形態操作」

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

由民間自發組成的中正紀念堂園區新願景概念競圖執行小組，預計10月4日推出「台北市準市長論壇」，向12名台北市長參選人發出邀請，民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊皆已回函，但國民黨蔣萬安選擇不出席。黃珊珊表示，自己是為都市計畫而做回覆，中正紀念堂主管機關是文化部，不應在選舉時拿出來做意識形態操作。

黃珊珊22日上午到華視錄製節目，會前接受媒體訪問。針對民團邀請對中正紀念堂提出方案，但蔣萬安沒有出席，是否代表避戰？黃珊珊回應，民團確實有發邀請，但她當時回應是「對於都市計畫、城市景觀，還有市民生活部分表達意見。」

黃珊珊強調，台北市政府並非中正紀念堂的主管機關，是屬於文化部的事，如果要做的話，現在就可以做，不需要在選舉時拿出來做意識形態對抗；台北市政府在疫情時期將中正紀念堂作為防疫堡壘，推出了「車來速」對市民有絕大助益，希望此處不要再回到意識形態對立，而是能真正為市民所用。

黃珊珊說，中正紀念堂主管機關是文化部，相關定位法規都由文化部掌管，不要再拿出來做意識形態操作，也不需要故意在選舉時拿出來說，「為什麼這幾年什麼都不做？」她會答應參加，是希望能從市民角度來看該場域如何空出空間，使台北市民能夠自由使用，也對整個城市有幫助。

黃珊珊認為，中正紀念堂所謂的歷史定位，不是現在於選舉前1、2個討論，而是需要公民參與、大家討論，「歷史就是歷史，歷史人生的功過，應該給予客觀評價。」轉型正義是記取教訓，而不是讓未來再發生，最重要的是順序要正確，得記取教訓、希望以後不要發生，之後才是追究以前相關責任，「轉型正義原則不可前後顛倒。」

最後，黃珊珊提及，每天都在追究責任，卻沒有要記取教訓，是希望以後發生更多類似對立嗎？應該回到事情本身，場域空間要可以給台北市民使用，這才是最重要的，至於歷史人物重要的歷史功與過，應該給予客觀評價。