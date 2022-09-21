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欣然接受高虹安道歉！中華大學臉書被灌爆　綠營支持者生氣了

▲▼ 。（圖／中華大學臉書）

▲高虹安為「中華大學夜間部」爭議言論道歉，校方接受道歉 。（圖／中華大學、高虹安臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

針對「中華大學夜間部」失言風波，民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安今（21日）以影片方式向中華大學師生道歉，校方今天下午發聲明表示，接受道歉。不料聲明稿一公開，立刻掀起許多綠營支持者的不滿，中華大學臉書粉絲專頁火速遭灌爆。

高虹安昨天遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文，與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處。高虹安公布校方信函，強調這是惡意指控。

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然而，高虹安在記者會上一段「我今天不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大碩士灌水」的言論，卻引發綠營民代、支持者的撻伐，認為高虹安是在戰學歷。

面對各界批評聲浪，高虹安今天上午錄影向向中華大學師生致歉，中華大學、學生會皆欣然接受道歉，校方更發聲明呼籲，希望各界不要因選舉扭曲發言，造成學校的困擾及傷害校友的感情。

▲高虹安向中華大學道歉。（圖／中華大學學生會提供）

▲高虹安向中華大學師生道歉。（圖／中華大學學生會提供）

對於中華大學欣然接受高虹安的道歉，許多綠營支持者不以為然，紛紛灌爆中華大學臉書粉絲團「真好呢，對小智市長就鐵石心腸，對高就體貼呵護」、「貴校還真的吞的下去！未來招生堪憂」、「這麼簡單就接受道歉了喔」、「沒想到這麼軟？以後等著看吧」、「看來膝蓋頗軟」、「難怪高委員會敢這樣說XD，摸摸頭好乖」。

不少網友認為「中華大學這種回應好像是民眾黨的分校」、「笑死！隨便道歉隨便吞」、「這是創校以來最高聲量，恭喜校長」、「對學校越來越失望了，請問學校有想過校友的感受嗎？以為隨便把林智堅取消學位就可以撇清，結果別人侮辱學校倒是原諒的很快，不難看出學校的政治立場及作法」。

不過，也有網友留言表示「林智堅什麼時後要為敗壞中華大學校譽道歉啊」、「到底哪來一堆沒腦袋沒能力思考的人一直帶風向，明明就是在說林智堅不恥的行為」、「這年頭還不能接受別人道歉喔」、「綠營到底是要支持中華大學還是要出征啊XD」、「開始辱罵學生會囉，昨天還在那邊演戲裝力挺中華大學耶」。

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