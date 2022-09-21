蔡英文請假視察花東　民進黨中常會邀專家談震災：強化災防體系

▲柯建銘今天代理主持民進黨中常會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨原訂21日至台中舉行行動中常會，因918大地震取消活動，身兼民進黨主席的總統蔡英文也向中常會請假，前往花蓮及台東視察災損情況，由民進黨立法院黨團總召柯建銘代理主持會議。柯建銘在會中表示，政府為建構防災韌性推動危老都更、強化房屋耐震係數，未來還要整備民間救災機具與能力，建立資料庫，強化台灣災防體系。

適逢台東連日地震不斷，民進黨中常會今天邀請台灣大學建築與城鄉研究所兼任教授陳亮全，以「從918台東地震論台灣地震防災韌性的建構」為題，進行專案報告。

據轉述，柯建銘今天代理主持會議時裁示，今天是全國防災日，相信很多國人同胞都收到了政府發的防災簡訊，電視台也配合播放防災訊息，今日演練同時動員超過1000人次的救災人員，就是為了驗證大規模災害發生時後的調度救災能量。

柯建銘指出，台灣位處於地震帶，長年遭受地震與颱風威脅，因此預防災防工作更重於救災工作，近年來面對極端氣候的挑戰，政府積極推動能源轉型，減少燃煤排放，也做好治水，降低水患發生；面對地震的風險，政府積極推動危老都更，強化房屋耐震係數，這些都是政府為建構韌性防災台灣所做的努力。

柯建銘說，今年5月在行政院與立法院合作下，《災害防救法》進行了翻修，進一步從法規上健全防災體系，包含從中央地方協力合作防災與救災，以及針對政府及民間救災機具與專業人力調查整備，並建立資料庫以供災害時調配使用等，不斷強化台灣的災防體系。

柯建銘談及，在全球面對極端氣候以及疫病威脅的時刻，災防的各項整備是每個人都要共同承擔的責任，做越多的準備，就能降低更多的損失，中央政府不斷精進災防法規以建構全災型應變體系，希望中央地方通力合作完善災防體系，將各種災防意識落實在民眾的生活當中，以因應未來可能的災害威脅。