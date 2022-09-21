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教科書等級反擊！公民教師列「高虹安3大絕」狂讚：戰力滿點

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文遭指控涉抄襲，她昨（20日）火速召開記者會澄清，雖然犀利言詞遭綠營批評是戰學歷，不過記者會現場一連串反擊，包括公開美國辛辛那提大學學倫單位聲明、現場開電腦下載自己博士論文、流利英文解釋論文架構等動作，引發外界熱議。對此，「熱血公民教師」黃益中直言，高虹安的表現戰力滿點，「是教科書等級的反擊記者會」。

黃益中昨晚在政論節目《新聞面對面》上評價高虹安澄清記者會的表現是「戰力滿點」，更引述鄉民的評比，認為是教科書等級的反擊記者會。他表示，高虹安在第一時間就開記者會自清，整場記者會看得出高虹安是有備而來的。

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周刊20日一早刊出爆料，高虹安當天上午火速召開記者會反擊。（圖／記者屠惠剛攝）

黃益中指出，第一點，高虹安在記者會上拿出美國辛辛那提研究誠信辦公室（學術倫理）的回信，直接證明說她的論文沒有問題；第二點，高虹安細數求學歷程，包括北一女、台大、師大第一名畢業等，就是我們認知的學霸，還強調不要拿她跟中華大學夜間部比較，「她酸的就是林智堅」，那個真的就是戰力滿點。

黃益中說，高虹安甚至當場把自己的博士論文下載給大家看，然後用英文講出研究綱要，就像在口試的感覺，「光氣勢就震住人心了，所以憑良心講，這場記者會對她是有加分的」。

不過，黃益中也強調，周刊有抓出來，指出高虹安的論文確實在9月17日的時候有做修改，在參考文獻上多加註了第64條，所以，高虹安這篇資策會博士論文有點像是「自己抄自己的概念」。不過資策會也有替高虹安講話，其這項目若是進行實際應用就有授權問題，不過若是純學術引用的話就無授權問題，等於是在幫高虹安鋪陳。

▼黃益中認為高的表現「戰力滿點」！（圖／新聞面對面）

▲▼ 。（圖／新聞面對面）

▲▼ 。（圖／新聞面對面）

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