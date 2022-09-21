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「講沒幾句就嗆學歷」嫌反感！　律師48字補槍：誰跟我一樣

▲「講沒幾句就嗆學歷」嫌反感！　律師48字補槍：誰跟我一樣。（圖／翻攝自臉書／女人大律師李怡貞）

▲李怡貞直言，對於戰學歷、資歷的人很反感。（圖／記者屠惠剛攝、李怡貞臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安昨開記者會駁斥抄襲說，而犀利言論一夜發酵，也引爆「戰學歷」風波。律師李怡貞有感而發，直呼對於動不動就嗆學歷、資歷的人很反感。

李怡貞今早在臉書表示，「誰跟我一樣，對於講沒幾句就嗆學歷的人真的很反感。到底是要多沒能力，只能靠嗆學歷來認證能力？嗆資歷的亦然。」

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另外，她也不忘強調，「跟政治無關，單純新聞有感，同一件事做20、30年，資歷很高，然後咧？」

▲「講沒幾句就嗆學歷」嫌反感！　律師48字補槍：誰跟我一樣。（圖／翻攝自臉書／女人大律師李怡貞）

▲律師有感發文。（圖／翻攝自臉書／女人大律師李怡貞）

這番話引來超過2千人按讚，網友們紛紛回應，「沒本事才嗆學歷，我都嗆體重」、「學歷只能證明，你學習的過程，有沒有能力才是重點，要經得起考驗才不會愧對你的學歷」、「她是被冤枉抄襲，她不是嗆學歷」、「偏偏更多人既沒學歷也沒能力」。

另外，也有上班族心有戚戚焉，提到「我以前就職某小企業，總經理最常掛在口頭上的話，老說自己是X大高材生，又抬出幾位大企業CEO，說年輕時是同事，超級愛現的。又沒有人家的成就，也沒有創造高收益，就只是出一張嘴。」

▲高虹安向中華大學道歉。（圖／中華大學學生會提供）

▲高虹安向中華大學表達歉意，校方與學生會均表示接受。（圖／翻攝中華大學學生會）

值得一提的是，針對高虹安失言風波，中華大學學生會稍早發出聲明，表示高虹安昨晚已向學生會傳送影片，表達道歉之意，學生會也欣然接受道歉。

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