《天下》調查苗栗縣再墊底　徐定禎籲政黨輪替...撕苗栗國標籤

▲天下雜誌縣市調查苗栗縣再墊底，徐定呼籲必須要政黨輪替，才能翻轉苗栗。（圖／徐定禎競選團隊提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

昨天剛出爐的2022《天下》縣市調查，苗栗縣在全台灣縣市競爭力排名再次墊底，各項指標敬陪末座，縣長徐耀昌的施政滿意度排行只贏過台北市長柯文哲。對此，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎指出，苗栗真的需要政黨輪替，才能撕下「苗栗國」的負面標籤。

徐定禎表示，中國國民黨在苗栗縣長期執政，苗栗各方面表現卻都吊車尾，原因就是黑金政治，地方派系把持，以及執政失敗造成的財政黑洞。徐耀昌縣長甚至曾稱自己是「苗栗國王」，本次《天下》調查徐耀昌滿意度仍為全國倒數第二，反映出苗栗鄉親的不滿與失望，更多的是對於苗栗未來的焦慮。

徐定禎強調，今年11月26號的選舉即將決定苗栗的未來，中國國民黨歷經提名之亂，呈現給苗栗鄉親可能的未來，不論是國民黨提名的謝福弘，還是被國民黨開除的鍾東錦，都還是承擔著過去長期的黒金政治、地方派系的舊勢力包袱，如果讓鍾謝當選縣長，苗栗的前途真的是一片黑暗啊！

徐定禎表示，選對人、會做事，可以改變一座城市。唯有擺脫國民黨的派系黑金，苗栗才能脫胎換骨、大步向前。徐定禎說最近到菜市場、夜市掃街拜票，都能感受到鄉親相當的焦慮，「苗栗國」會不會進化成為「黒金苗栗國」？徐定禎呼籲，苗栗人要勇敢站出來，支持徐定禎，一起翻轉苗栗、政黨輪替，改變苗栗的命運！