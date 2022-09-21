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「跟林智堅比侮辱我」　高虹安金句連發霸氣反擊抄襲控訴

記者隋昊志／綜合報導

被封為「學霸立委」的民眾黨新竹市長參選人高虹安，近日遭週刊爆料她攻讀的美國辛辛那提大學博士論文涉嫌抄襲，高虹安20日上午舉行記者會反擊，公布辛辛那提大學聲明證實自己的論文可供檢驗，被問到外界將她與深陷論文門爭議的前新竹市長林智堅類比，更是金句連發反諷，「你是相信台大，還是相信林智堅？」、「高虹安從小到大，北一女台大不說，師大也是榜首進去」、「跟林智堅比喻的話，真的是侮辱我了」。

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

高虹安在記者會中公布辛辛那提大學校方回函，並表示校方從去年起就接獲匿名檢舉信件，但研究誠信辦公室副研究長史特拉塞·珍（Jane E. Strasser）指出，這些指控包含自我抄襲的部分，都不被視為是研究不當的行為，確認論文沒有版權的問題，更指出「這些指控並不新，已被反覆操作，並且堅持了一年多」、「指控中提到的人已經進入政治領域，這可能是指控的動機」。

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

當媒體問及，外界將她與同樣陷入論文門爭議的林智堅做類比，高虹安則直言，她親自與資策會執行長確認過，學術發表不以營利為目的，研究期間論文在國外發表，再整理成博士論文一小部分，是著作權合理使用，且自己在資策會自主研究計畫是第一作者，有著作人格權，合理使用沒有問題，跟林智堅抄襲竹科管理局報告完全是兩碼子事情，「跟林智堅比喻的話，真的是侮辱我了」。

高虹安反擊10大金句：

1.「到底大家相信週刊，還是相信美國辛辛那提大學？」

2.「你是相信慈濟，還是相信衛福部？」

3.「你是相信台大，還是相信林智堅？」

4.「高虹安的論文可以下載，希望總統蔡英文也能做到這樣」

5.「高虹安不是林智堅，高虹安在求學時期，沒有什麼政治人物的人脈跟光環」

6.「高虹安從小到大，北一女台大不說，師大也是榜首進去」

7.「我們不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大碩士的灌水」

8.「我覺得選舉也不要選到沒有人性，把一個正常的人、專業的人，白的說成黑的」

9.「跟林智堅比喻的話，真的是侮辱我了」

10.「真的是欲加之罪何患無辭」

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