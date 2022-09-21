高虹安諷「中華大學夜間部」起爭議　今晨鞠躬致歉

記者陳俊宏、葉國吏／綜合報導

台灣民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安被爆料論文涉及抄襲，她大動作召開記者會駁斥，並強調自己的學霸經歷，「我師大榜首、台大學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部」引發議論。經過一夜發酵，高虹安致歉，自認用詞不精準，讓中華大學師生有不舒服的感受。

►高虹安：我師大榜首、台大第一名畢業！不像什麼中華大學夜間部

▼高虹安鞠躬道歉。（圖／翻攝高虹安媒體群組）



高虹安遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文，與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處。對此，她公布校方信函，強調這是惡意指控。

▲高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

高虹安並表示，「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是斐陶斐，學術成績第一名畢業。我們今天不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大碩士灌水。我們從頭到尾就是認認真真對待每一件事情，我覺得選舉也不要選到沒有人性。」而她學歷為北一女中、師大資訊教育學系、台大資訊工程學研究所碩士、美國辛辛那提大學機械工程博士。

此話一出引起討論，高虹安今晨鞠躬致歉，根據聯合報報導，高虹安坦承言論對中華大學師生造成不舒服感受、用詞不精準，向大家說聲抱歉。