高虹安：我師大榜首、台大第一名畢業！不像什麼中華大學夜間部

記者陳俊宏／綜合報導

台灣民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安被爆料論文涉及抄襲，她大動作召開記者會駁斥，並強調自己的學霸經歷，「我師大榜首、台大學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部」，酸前新竹市長林智堅引發議論。未料，她10月正好要去中華大學演講，讓藝人柯宇綸對中華學生打氣，「來幫夜間部的同學加油，你們都很棒。」

高虹安遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文，與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處。對此，她公布校方信函，強調這是惡意指控。

高虹安並表示，「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是斐陶斐，學術成績第一名畢業。我們今天不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大碩士灌水。我們從頭到尾就是認認真真對待每一件事情，我覺得選舉也不要選到沒有人性。」而她學歷為北一女中、師大資訊教育學系、台大資訊工程學研究所碩士、美國辛辛那提大學機械工程博士。

▲▼高虹安召開記者會駁斥論文抄襲。（圖／記者屠惠剛攝）

此話一出被外界認為「戰學歷」，對此，新竹市長候選人沈慧虹競選辦公室發言人、新竹市議員劉康彥指出，高這席話令他乍舌，「高虹安認為自己是響噹噹的美國辛辛那提大學博士，打從心底瞧不起林智堅從夜間部一路打拼上來。」

劉康彥說，高虹安講這種話，完完全全印證她打從心底瞧不起學歷比自己低的人，非常傲慢，現在到基層拜票，是不是都在逢場作戲呢，「這種感受，就跟當年我還在台北跑新聞時，柯文哲在一場勝選媒體餐敘上，當眾批評文化界的人都GGYY，如出一轍！」

而高虹安10月6日正好要去中華大學演講，題目為「數據科學與國家城市治理」，相關資訊上周也由中華大學學生會公布在臉書。高「我們不像什麼中華大學夜間部」言論一出，讓柯宇綸在中華大學學生會臉書底下留言，「來幫夜間部的同學加油，你們都很棒。」

其他網友也紛紛提到，「先朝聖，中華大學一定要邀請一個瞧不起中華大學的立委喔」、「羞辱新竹在地的大學還想選當地市長，如果還會上，那就太神奇了」、「中華大學直到今天才聽到高虹安的真心話」、「你各位中華大學的同學真的要心存感激啊！榜首來了。」

▼高虹安10月6日要去中華大學演講。（圖／翻攝中華大學學生會臉書）



▼柯宇綸在中華大學學生會臉書底下留言，「來幫夜間部的同學加油，你們都很棒。」（圖／翻攝中華大學學生會臉書）