ET專訪／從重工業轉型成智慧城市　陳其邁：高雄要一次抓住機會

採訪：吳奕靖、賴文萱、許宥孺、許展溢、陳宏瑞

文稿：賴文萱

攝影：吳奕靖

▲緊緊緊拚市政，陳其邁有覺悟要帶領高雄努力往前衝。（圖／記者吳奕靖攝）

年底選戰進入倒數，民進黨高雄市長陳其邁接受《東森新媒體ETtoday》專訪時，從目前高雄的改變，一路談到下個4年對於高雄城市轉型的展望。

被問到這樣一路「緊緊緊」拚市政會不會累？他說「心裡有覺悟，要努力往前衝」，因為高雄的城市轉型，要跟上國際腳步，一定要抓住轉型機遇期這個機會。

陳其邁年底爭取連任，現階段仍強調以「市政優先」，對於選戰，他選擇用實在做事的政績，讓外界看到這2年間高雄的改變。除了他在疫情上努力的成果獲得肯定，在疫情趨緩時，接連幾個大活動都在高雄舉辦，這段期間，高雄觀光人氣大爆發，也讓許多市民朋友有感商機復甦的強勁，以及高雄旅遊市場的成長。

▲陳其邁拚市政，每天平均睡3、4小時，但他強調，這本來就是市長的工作，隨時都要有一群人站在第一線。（圖／記者吳奕靖攝）

被問到拚市政每天都睡幾小時？他笑說，平均都只睡3、4小時，24小時為民服務，這本來就是市長的工作，隨時都要有一群人站在第一線，而他心所想的都是未來4年攸關高雄的發展。

「讓年輕人有更多發展機會，減輕年輕人的負擔，是下一階段4年的一大重點」陳其邁說，透過招商引資、擴大投資、產業轉型，創造更優質、更多工作機會，吸引北漂青年、不同國家的人才來到高雄，是一大目標。

▲陳其邁說，配合全球產業的轉型，要抓住這個機會，一次讓高雄從重工業城市轉型到智慧城市，晉身高科技、高階製造中心。（圖／記者吳奕靖攝）

此外，配合全球產業的轉型，高雄就是要抓住這個機會，一次讓高雄從重工業城市轉型到智慧城市，晉身高科技、高階製造中心。陳其邁強調，擁有全球最強半導體產業，再配合整體供應鏈相關重組，高雄市的城市轉型就可以跟上國際腳步。