萬人湧入東石海之夏　10月國境煙火接棒登場

▲▼ 嘉義東石海之夏閉幕。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



「東石海之夏」歡樂親子活動與精彩音樂晚會，每年都吸引超過10萬人次來嘉義暑期狂歡，日28天進入活動尾聲，家長們帶著自家寶貝來玩水玩氣墊玩泡泡盡情放電；閉幕晚會雖然下著小雨，但觀眾熱情不減，以傘海為活動加持，最強女神團壓軸登場，勁歌熱舞帶動全場一起跳起來，最後壓軸炫彩煙火秀，璀璨煙火化身超大型彩色筆點亮東石夜空，預告10月國慶焰火在嘉義，歡迎全台民眾來嘉義，從暑假一路玩到年底都精彩。



嘉義縣長翁章梁表示，東石海之夏活動年年遊客破萬人，深受遊客喜愛，去年因為新冠肺炎疫情首次停辦，今年重新舉辦，民眾參與非常熱烈，連續兩個周末整個東石街上遊客滿滿滿，全家大小總動員，把握夏天的尾巴來嘉義東石繽紛一夏。



28日閉幕晚會開場由爵士DJ陳安「Dance monkey」歡樂舞曲帶動台下觀眾一起盡情扭動，聲林之花林怡廷、電音女王安苡葳與Gemma鬼鬼吳映潔超強女神團一系列勁歌熱舞嗨翻全場。



壓軸炫彩煙火秀愛心大煙火超浪漫，絢麗煙火為2022東石海之夏活動畫下美麗句點，也預告10月國慶焰火在嘉義，浪漫水舞秀與璀璨焰火10月10日在故宮南院精彩上演，更多歡樂活動及遊程即將推出，歡迎全台民眾來嘉義一路玩到年底。



嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，每年東石海之夏都有各式好玩好看的活動及表演，東石漁人碼頭現正整修中，未來將提供民眾更優質的濱海親子遊憩景點，希望遊客繼續支持「東石海之夏」，邀請大家每年夏天都來嘉義東石好好玩一夏。



出來玩當然要買伴手禮，海之夏招牌美食東石蚵，營養豐富有「海中牛奶」美稱，現在到中秋節期間鮮蚵又大又肥美，簡單川燙或炭烤更能釋放出甜度，每逢中秋節就被搶訂一空，快把握良機搶先預定，今年中秋烤肉趴最夯美食輕鬆帶回家。