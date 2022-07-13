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竹市買飲品自備杯現折5元　打卡再送運動環保杯

▲新竹市政府響應環保署「自備飲料杯」政策。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府響應環保署「自備飲料杯」政策。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為響應行政院環境保護署「自備飲料杯」政策上路，新竹市環保局推出獨家加碼活動，即日起至7月31日，只要民眾持自帶杯前往「連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場」四大場所購買飲品，與店家營業場所標示「自備飲料杯至少省5元」標示合影，將照片上傳至臉書專頁「風收站」https://www.facebook.com/hsinchuepb/ ，並留言「一起為地球做一件美好的事」，即可獲得運動環保杯好禮1份，限量50組，呼籲民眾響應環保政策，趕緊來兌換！

環保署推廣「減少使用一次用飲料杯」及「淨零綠生活綠色消費」新思維，自今（111）年7月1日起，連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場，在消費者自備飲料杯購買飲料時，須提供與未自備飲料杯者至少5元的價差。

新竹市環保局代理局長洪明仕表示，鑑於國際減塑趨勢，為減少廢棄一次用飲料杯垃圾對環境的衝擊，環保署於110年12月23日預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，並於111年4月28日正式公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」、7月1日起取消以往連鎖飲料店提供集點優惠或飲品加量的優惠方式，透過現金優惠價差，促使業者提供自備杯優惠、循環服務，同時鼓勵消費者養成綠色消費好習慣，進而減少垃圾產出量及塑膠製品之使用。

環保局表示，為配合政策上路， 7月1日起加強稽查及輔導業者應於營業場所明確標示「自備飲料杯」至少省5元（含）以上優惠措施，以利消費者清楚了解優惠內容，並確實提供折價優惠。環保局也印製優惠標示單提供業者張貼，同時提醒業者如有違反情事，將依廢棄物清理法處新臺幣1,200以上6,000元以下罰鍰。

環保局指出，部分店家回饋，原本每天使用自備杯人數僅佔購買人數約不到5人，推行自備杯省5元政策後，現在一天至少有20人使用自備杯購買飲料。有趣的是，客人還會帶著好看的自備杯對著店家標示優惠5元拍照，有時候店家不小心就變成網美打卡聖地，也算是幫店家打一波知名度。

「對於小資族超有感！」民眾曾小姐表示，她每天中午都會外帶一杯鮮奶茶，自從環保署推動自備環保杯消費省5元活動，至今她已省下超過100元了！而且同時可以跟著大家一起響應環保，「真的省很大」！

環保局表示，地球需要大家共同愛護，鼓勵民眾養成自備容器的好習慣，減少產生一次性垃圾，推動全民綠生活運動，強化一般廢棄物減量，實踐淨零綠色生活，對環境盡一份心力外，同步落實聯合國永續發展目標SDG6環境品質、SDG11永續城鄉、SDG12責任消費及生產，讓新竹市朝低碳永續家園持續邁進。

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