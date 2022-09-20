拜登喊「疫情已結束」鬆綁口罩令　莊人祥：要有更科學方式來判斷

▲疫情記者會。（左）療應變組副組長羅一鈞與發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

美國總統拜登接受CBS節目訪問時表示，新冠疫情大流行已經結束，「如果你有注意到，沒人在戴口罩」。台灣本土疫情較上週下降4.9%，被問及口罩禁令是否有望鬆綁？指揮中心發言人莊人祥回應，拜登此說不在講稿內，美國醫療專家也認為該說法與美國抗疫作為有混淆不清之處，在宣告疫情結束這塊，需要用更科學的方式做判斷。

拜登接受的這場訪談於美國時間18日播出。他直言，這場奪走美國100多萬條人命的新冠疫情儘管仍造成部分問題，但疫情大流行的階段已經過去。

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「新冠疫情大流行已經結束（The pandemic is over）」，拜登提到，「新冠病毒仍造成一些問題，我們仍在努力因應，但大流行已經結束，如果你有注意到，沒人在戴口罩，每個人看起來似乎都很健康，所以我認為情況正在改變，也覺得這是完美的例子。」

雖然拜登宣佈疫情結束，但指揮中心發言人莊人祥卻不認為。今（20）日在指揮中心記者會上被問及該說法時，他引述美國官員說法表示，拜登該段言論沒有在原本的講稿裡，顯然為「脫稿演出」。美國當地一些醫療專家也認為，因為美國正在推動雙價疫苗接種，拜登說法與美國抗疫努力會有混淆不清的地方。

莊人祥另提到，美國新冠公共衛生緊急狀態暫定到10月中，但到期後還會再延長，政府也想進一步要求224億美金，作為新冠抗議相關費用。莊人祥進一步表示，種種跡象看來，都不是疫情結束徵兆。而何時可宣佈疫情結束？需要有更科學方式做研判。

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