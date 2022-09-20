快訊／今本土+44500！新北9289例最多　各縣市分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布新增44,500例本土個案及247例境外移入；另確診個案中新增33例死亡。其中以新北市9,289例最多。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之44,500例本土病例，為20,865例男性、23,621例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市9,289例，臺中市5,877例，臺北市5,229例，桃園市4,091例，高雄市3,717例，臺南市2,790例，彰化縣2,310例，新竹縣1,197例，屏東縣1,180例，宜蘭縣1,176例，苗栗縣1,094例，雲林縣1,088例，南投縣993例，新竹市930例，基隆市809例，花蓮縣758例，嘉義縣736例，嘉義市478例，臺東縣385例，金門縣197例，澎湖縣143例，連江縣33例。

指揮中心表示，今日移除8例先前已公布確診死亡病例，其中4例為死亡資訊有誤後更正，餘4例係於醫師重新審視後，排除直接死因與新冠肺炎相關，故移除。

今日新增33例本土病例死亡個案，為15例男性、18例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月7日至9月16日，死亡日期介於9月6日至9月17日。

▲9/20新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心說明，今日新增247例境外移入個案中，為140例男性、107例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南17例，新加坡8例，德國7例，泰國6例，馬來西亞4例，美國及菲律賓各3例，印尼2例，韓國、阿拉伯聯合大公國及日本各1例。另194例感染國家調查中。入境日期介於今年8月20日至9月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計17,274,012例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,224,571例排除)，其中6,043,539例確診，分別為32,665例境外移入，6,010,820例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,604例COVID-19死亡病例，其中10,588例本土，個案居住縣市分布為新北市2,226例、臺北市1,190例、臺中市1,069例、高雄市989例、桃園市811例、臺南市810例、彰化縣621例、屏東縣425例、雲林縣334例、南投縣310例、苗栗縣270例、嘉義縣252例、基隆市229例、宜蘭縣218例、花蓮縣185例、嘉義市172例、新竹縣168例、臺東縣149例、新竹市110例、澎湖縣30例、金門縣20例；另16例為境外移入。

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