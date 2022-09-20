▲次世代疫苗來了！台中近5萬劑到貨，9／26長者快打站開設。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

疫情升溫，次世代新冠疫苗即將開打！台中本周將有近5萬劑次世代疫苗到貨，市長盧秀燕今（20）日表示，次世代疫苗預計9月24日到貨，市府將在9月26日、27日開設快打站，提供設籍台中75歲以上長者接種，另外，10月3日、10月4日再開設65歲以上長者接種快打站，分流提供長輩接種。

除了次世代疫苗之外，盧秀燕也宣布，10月8日、9日開設幼兒快打站，提供幼兒默德納及BNT第二劑接種。

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衛生局表示，依據中央規定，次世代疫苗第一階段優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用，台中除了這一批次獲配4萬9175劑次世代新冠疫苗，第二批次預計10月上旬再下貨3萬9340劑，疫苗送達衛生局後，當日將配送至台中30所衛生所，提供合約院所接種。

衛生局長曾梓展表示，統計至9月19日上午8時，台中市已完成新冠疫苗782萬4830劑次接種，各劑次接種涵蓋率分別為第一劑98.56%、第二劑92.13%、第三劑75.89%、第四劑11.20%，均高於全國平均值。但近期疫情持續升溫，再次呼籲符合接種條件對象者可至衛生局網站查詢預約接種。