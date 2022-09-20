　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆+809！專責病房空床率34.6%　林右昌籲落實防疫好習慣

▲0516基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中20日公布國內本土病例，新增4萬4500例，其中基隆新增809例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率34.6%，提醒民眾遵循中央防疫規範，儘速完成疫苗接種，降低因疫重症或死亡風險，室內空氣要保持流通，持續落實戴口罩、勤洗手的防疫好習慣。

衛生局提醒市民，落實手部衛生、咳嗽禮節及戴好口罩等個人防護措施，避免出入人多擁擠場所或高感染傳播風險場域，主動配合各項防疫措施；本市疫苗接種合約醫療院所資訊，詳參「基隆市衛生局」官網查詢。

▲0920基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

有關基隆市疫情部分，本市今日809名確診人數中，包括外縣市通報99例，佔12.24%；其中女性434人、男性375人；若以年齡別區分，35-44歲有144人最多，占17.80%，其次25-34歲有138人，皆各占17.06%；至於75歲以上的長者有32人、65-74歲有50人、6歲以下有42人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治89人、空床47床，空床率34.6%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症30名、中症20名、輕症19名；部立基隆醫院，中症1名、輕症17名；礦工醫院，輕症2名；三總基隆分院，無收治。

▲0920基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估16萬7258人，利用快速通道的有4萬4019人，有9萬4659人完成健康條件審核，符合資格已派案7萬3431人，條件不符合則有2萬1228人。

▲0920基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

【更多新聞】

►快訊／職軍男陳屍基隆大武崙砲台停車場　家屬接噩耗崩潰大哭

►基隆男不爽報案被擋門外防疫　駕代步車「撞爆派出所大門」下場曝

►基隆民宅藏天九牌賭場　警破門攻堅逮26人...查獲賭資56萬

►萬里自撞火燒車！男燒成焦屍　駕駛順利逃生...身揹2條通緝

►金山警強力肅槍毒！查獲改造槍1把、毒品　攻堅破詐團「收簿手」

 

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►高雄義大皇家酒店「1泊1食住宿券」超激殺2.9折！

ET快訊
快訊／運動中心天花板離譜崩塌　桃檢主動出手了！
許維恩蜜月返台驚見「兩條線」　分房老公王家梁先停工
龍婆預言又中了！2022六大災難3件已發生　早提醒台灣「91
瑪莎惡少2同夥20萬交保！　張敦量賠償金談判破裂延押
拜登喊「疫情已結束」！鬆綁口罩令？　指揮中心回應
快訊／午後雷雨開炸！　4縣市「大雨特報」
《天下》首長滿意度出爐！他破紀錄4連霸、林智堅名次暴跌
快訊／海光煉鋼廠「爐渣爆炸」！　1人當場慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

慶賀111年全國漁民節　首度移師台東

竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車　周末前進SOGO

竹市9價HPV疫苗校園開打　守護國中女生健康

議員任內與黃偉哲最後交鋒　謝龍介批民進黨造謠文旦之亂栽贓他

基隆+809！專責病房空床率34.6%　林右昌籲落實防疫好習慣

支架大洋舟將航向都歷部落　夏威夷國寶大師空中探勘航線

七星潭星光音樂會9／24登場　住宿送溫泉券再抽特斯拉

「聯防快速通道」奏效　苗栗為恭醫院緊急救護急性腦中風婦

居家防火診斷不可少　南消麻豆消防風水師提供免費諮詢

「3」似廚師帽又像花椰菜　兒童聯想畫天馬行空再畫30年

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

強震來襲！愛犬緊張踱步...12歲哥一把抱起躲桌底安撫

玉里超商倒塌路人狂奔！　他滾地逃命下秒粉塵衝天

台東「水溝氣爆」竄火舌！ 消防局：油槽不明原因外溢

慶賀111年全國漁民節　首度移師台東

竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車　周末前進SOGO

竹市9價HPV疫苗校園開打　守護國中女生健康

議員任內與黃偉哲最後交鋒　謝龍介批民進黨造謠文旦之亂栽贓他

基隆+809！專責病房空床率34.6%　林右昌籲落實防疫好習慣

支架大洋舟將航向都歷部落　夏威夷國寶大師空中探勘航線

七星潭星光音樂會9／24登場　住宿送溫泉券再抽特斯拉

「聯防快速通道」奏效　苗栗為恭醫院緊急救護急性腦中風婦

居家防火診斷不可少　南消麻豆消防風水師提供免費諮詢

「3」似廚師帽又像花椰菜　兒童聯想畫天馬行空再畫30年

女王辭世皇家養蜂人敲巢「通知百萬蜜蜂」　以免牠們不採蜜

銀髮族也咬得動　農委會結合通路推「質地友善豬肉食品」購物活動

「溫野菜」青菜農藥超標！北市抽查不合格名單曝　時時香也上榜

快訊／幸福人壽5.1億賤賣信義區D1土地　檢調7路搜索約談鑑價人

女王國葬直播「錄到鬼聲」　氣音低語超清晰！網友一聽全毛炸

快訊／運動中心天花板離譜崩塌　桃檢主動分案偵辦揪不法

慶賀111年全國漁民節　首度移師台東

台南運河女浮屍身分查出　前一晚離家...列失蹤協尋對象

哥哥2天前剛離世！　美國前市長家中驚藏2具屍體「嚴重腐爛」

「沒牠我什麼都不是！」派瑞絲希爾頓吉娃娃走失　公告天下懸賞

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

地方熱門新聞

運動中心天花板震落　廠商黑歷史曝

淨化選前治安　南警強力掃蕩不法資金28億

屏東劣地改種綠電　重生變綠金

打過一劑　女娃染疫胸凹重症住加護

台南永康男子吃薑母鴨突昏倒送醫

1.2萬高雄人嗨迎白沙屯媽祖喊「我愛你」！

春日國小受震損嚴重　重修或重建一併評估

台南市公布第9波酒駕累犯名單

聯防快速通道奏效　為恭醫院救護中風婦

南消一大隊配合樹人國小消防演練

屏東2歲童迷途大哭　警忙安撫...阿嬤來了

投89線全線鋪設瀝青路面　南投縣加碼2億

9/20~21停水23小時　屏東9千用戶受影響

南消麻豆消防風水師提供免費諮詢

更多熱門

相關新聞

確診數比上週降4.9%！莊人祥：可能高峰已過

確診數比上週降4.9%！莊人祥：可能高峰已過

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增44,500例本土個案，發言人莊人祥表示，今天案例有比上週二下降4.9%，還要觀察明天的個案數，當然也有能上週就是高峰。

即／職軍男陳屍基隆大武崙砲台停車場

即／職軍男陳屍基隆大武崙砲台停車場

快訊／本土新冠染疫人數突破600萬例！

快訊／本土新冠染疫人數突破600萬例！

今本土+44500！各縣市分佈曝

今本土+44500！各縣市分佈曝

快訊／今增33死！本土+44500

快訊／今增33死！本土+44500

關鍵字：

基隆林右昌新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

影后上百張裸照遭駭：像被整個星球集體性侵

結婚6年老公拒行房！她偷裝監視器驚見崩潰真相

佩甄崩潰暴哭：結婚13年，只在一起3年

林襄影片網瘋傳！經紀人回應

墨西哥7.6極淺強震　多國海嘯警戒

要國光客運10萬買斷影片　錄影男發文還原過程

洗鴛鴦浴突地震！男友做1事讓她傻眼

快訊／09：23規模4.3地震！　最大震度4級

「天選之人」秘密曝！　科學家揭1關鍵

重點是未婚！台灣大車隊千金「馬甲線身材」曝光

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

即／汐止警分局墜樓！　「8F直墜1F」送醫搶救亡

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

震不停　1圖看「全台36條活動斷層」

林襄「46分私密片」香港瘋傳！

更多

最夯影音

更多
1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴
大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面