基隆+809！專責病房空床率34.6%　林右昌籲落實防疫好習慣

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中20日公布國內本土病例，新增4萬4500例，其中基隆新增809例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率34.6%，提醒民眾遵循中央防疫規範，儘速完成疫苗接種，降低因疫重症或死亡風險，室內空氣要保持流通，持續落實戴口罩、勤洗手的防疫好習慣。

衛生局提醒市民，落實手部衛生、咳嗽禮節及戴好口罩等個人防護措施，避免出入人多擁擠場所或高感染傳播風險場域，主動配合各項防疫措施；本市疫苗接種合約醫療院所資訊，詳參「基隆市衛生局」官網查詢。

有關基隆市疫情部分，本市今日809名確診人數中，包括外縣市通報99例，佔12.24%；其中女性434人、男性375人；若以年齡別區分，35-44歲有144人最多，占17.80%，其次25-34歲有138人，皆各占17.06%；至於75歲以上的長者有32人、65-74歲有50人、6歲以下有42人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治89人、空床47床，空床率34.6%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症30名、中症20名、輕症19名；部立基隆醫院，中症1名、輕症17名；礦工醫院，輕症2名；三總基隆分院，無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估16萬7258人，利用快速通道的有4萬4019人，有9萬4659人完成健康條件審核，符合資格已派案7萬3431人，條件不符合則有2萬1228人。

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