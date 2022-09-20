　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／運動中心天花板崩塌原因出爐！　鄭文燦：瑞助要負最大責任

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

918大地震，造成災情頻傳，桃園市八德國民運動中心5樓羽球館天花板也不敵強震崩塌，造成1名民眾受傷，也引發各界關注。對此，桃園市長鄭文燦20日在議會備詢時證實，在經過三大技師公會，包括建築師、土木技師、結構技師的鑑定之後，認定是統包的瑞助營造天花板結構強度不足，必須負起最大責任。

▲▼ 鄭文燦0920議會備詢 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭文燦0920議會備詢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦今接受議會質詢，針對八德國民運動中心羽球場館天花板墜落一事表示，「再次深深地向運動的市民表示歉意」。鄭文燦提到，這件事不應該發生，而3級地震固然有感，但也不該發生天花板掉落事件，因此市府邀請了三大技師公會，包括建築師、土木技師、結構技師，進行客觀的勘查，並且針對可能發生的原因進行鑑定。

鄭文燦表示，鑑定結果出爐後，負責統包的瑞助營造，它的天花板懸吊工程固定作業有瑕疵，因此造成拉力不足，進而釀成此次事件，「瑞助營造必須負起責任」也同時必須要按照契約來賠償，且目前仍在保固期，也必須要負起完全的修復責任，「我們會等安全無虞之後，才會再啟用」。

鄭文燦提到，昨天鑑定也確定1樓到4樓的空間仍然可以使用，整個八德國民運動中心的結構安全無虞，仍可繼續使用的。另外，次要的原因是救國團所進行的燈光工程，燈光工程有把部分的天花板卸除重裝，此部分會在釐清細節，而後續同仁也會徹底周延檢討各項缺失，後續會撰寫鑑定報告後公開。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►高雄義大皇家酒店「1泊1食住宿券」超激殺2.9折！

ET快訊
詐騙1.9億！男女爽開X4戴名錶　家中抄出千元鈔票磚
證實嘉南平原有「3～4條高潛勢斷層」！氣象局：說了會引起恐慌
Jennie、V爆交往逾1年　韓網抓出「床上細節」
夏綠蒂公主氣場太強「比1手勢」喬治秒低頭　首次戴珠寶含意惹鼻
一鍋滷肉浪子回頭！送行者「11心碎故事」募殯葬費　騙50萬善
北市1斷層若錯動！　氣象局：台北盆地將塌陷成沼澤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高虹安悍斥論文抄襲指控　柯文哲大讚：一級戰將

揭八德運動中心招標→監造都桃市府主導　國民黨：鄭文燦怎推給廠商？

與周玉蔻槓上！　蔣萬安：絕不向抹黑、惡質攻擊低頭妥協

交通局停休為批陳時中政見「不可行」　她轟：北市府是黃珊珊政治打手

中央地方會同勘災！徐榛蔚爭取復建補助　蘇貞昌：支持做到最好

民進黨團3點轟高虹安「剽竊研究團隊心血」　籲資策會檢舉

蔣萬安防災4政見！提升災防辦公室層級　增消防員額「危險加給調至1.5倍」

鄭寶清背骨有理　最硬頸男人降肉《欣儀最政點》

公布6證據駁抄襲爭議　高虹安氣炸：跟林智堅類比「真的侮辱我了」

老大人「五」夠讚！謝國樑提樂齡友善政策　基隆長者照護大升級

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

強震來襲！愛犬緊張踱步...12歲哥一把抱起躲桌底安撫

玉里超商倒塌路人狂奔！　他滾地逃命下秒粉塵衝天

台東「水溝氣爆」竄火舌！ 消防局：油槽不明原因外溢

高虹安悍斥論文抄襲指控　柯文哲大讚：一級戰將

揭八德運動中心招標→監造都桃市府主導　國民黨：鄭文燦怎推給廠商？

與周玉蔻槓上！　蔣萬安：絕不向抹黑、惡質攻擊低頭妥協

交通局停休為批陳時中政見「不可行」　她轟：北市府是黃珊珊政治打手

中央地方會同勘災！徐榛蔚爭取復建補助　蘇貞昌：支持做到最好

民進黨團3點轟高虹安「剽竊研究團隊心血」　籲資策會檢舉

蔣萬安防災4政見！提升災防辦公室層級　增消防員額「危險加給調至1.5倍」

鄭寶清背骨有理　最硬頸男人降肉《欣儀最政點》

公布6證據駁抄襲爭議　高虹安氣炸：跟林智堅類比「真的侮辱我了」

老大人「五」夠讚！謝國樑提樂齡友善政策　基隆長者照護大升級

全家五星飯店度假！男鐵鎚把爸媽爆頭　冷血拍片：一直很想殺他們

錯了70年！玉里斷層擬拿掉　學者：連學術界也錯「將改為這名字」

高虹安悍斥論文抄襲指控　柯文哲大讚：一級戰將

快艇新三巨頭成形　喬治最期待對戰湖人、勇士和公鹿

揭八德運動中心招標→監造都桃市府主導　國民黨：鄭文燦怎推給廠商？

台東清查危險建物　全縣24處危險建築...49國高中校舍受損　

傳哈利梅根「被要求道歉」　跟威廉凱特大和解！歐普拉專訪太傷人

寵物雲高雄新店盛大開幕！千項商品買一送一　加入會員就送購物金

人夫揪幫傭「車上壞壞25次」　露骨錄音曝：鬆鬆讓它爽快

地調所點名嘉南3條高潛勢斷層　地表變形「每年位移4至6公分」

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

政治熱門新聞

高虹安「博士論文」遭爆抄襲　3大爭議曝光

高虹安涉抄博士論文　4張圖曝光「複製貼上」鐵證

快訊／曝校方信函駁抄襲爭議　高虹安：我不是林智堅

蘇貞昌等12分鐘開罵影片曝！　他嘆：小官今等2小時是義務

即／運動中心天花板崩塌原因曝！鄭文燦：瑞助要負責

羽球場標案爆「下架」　桃市回應

LIVE／高虹安美國辛辛那提博士論文涉抄襲！　今早10點開記者會澄清

被嗆「投陳時中等於投她」　周玉蔻反擊：你以前如何諂媚我？

桃園市長民調　上屆投鄭文燦選民「挺鄭運鵬」不到半數

拜登承諾出兵保台是失言？　他曝訪問細節：不了解國際政治才這麼說

天花板塌登上CNN　他：誰還敢投資桃園？

最明確一次！拜登承諾出兵衛台　他曝訪談2重點：戰略模糊正式走入歷史

蔡英文兩岸政策53%人不滿！　比前年暴增13%

政府外包工程品質又出問題　他揭爛尾幕後：通通都很不要臉

更多熱門

相關新聞

聯結車翻覆廢鐵灑滿地　環堤大道封閉3公里

聯結車翻覆廢鐵灑滿地　環堤大道封閉3公里

一輛載滿廢鐵的聯結車於20日凌晨2點多，行經新北市蘆洲區環堤大道（往蘆洲方向）時，突然爆胎失控翻覆，廢鐵灑滿整條馬路，導致雙向4線車道無法通行，所幸當時無其他用路人經過，且聯結車駕駛僅受輕傷無須就醫，警方獲報到場封路，直到今早7點多總算將事故排除，詳細案發原因仍在釐清。

通緝犯賣槍籌跑路費　休息站3人狼狽落網

通緝犯賣槍籌跑路費　休息站3人狼狽落網

台中現第4名房思琪！性侵問卷爆出核彈級個案

台中現第4名房思琪！性侵問卷爆出核彈級個案

即／苗栗泰安昨夜發現骨折登山客　清早直升機吊掛送醫　

即／苗栗泰安昨夜發現骨折登山客　清早直升機吊掛送醫　

雲街今早現蹤！冷空氣來了「探19℃」時間曝

雲街今早現蹤！冷空氣來了「探19℃」時間曝

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

影后上百張裸照遭駭：像被整個星球集體性侵

墨西哥7.6極淺強震　多國海嘯警戒

要國光客運10萬買斷影片　錄影男發文還原過程

快訊／09：23規模4.3地震！　最大震度4級

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

重點是未婚！台灣大車隊千金「馬甲線身材」曝光

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

「天選之人」秘密曝！　科學家揭1關鍵

林襄「46分私密片」香港瘋傳！

聯電高層「狂賣700張」　網嚇：更慘恐在後頭

台左輪860無人機擊殺俄軍反裝甲飛彈車　畫面曝

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

震不停　1圖看「全台36條活動斷層」

工地挖出驚悚白骨　失蹤10年女大生慘遭裹屍

嫁給「這3星座老公」只能自求多福！

更多

最夯影音

更多
1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴
IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面