快訊／運動中心天花板崩塌原因出爐！　鄭文燦：瑞助要負最大責任

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

918大地震，造成災情頻傳，桃園市八德國民運動中心5樓羽球館天花板也不敵強震崩塌，造成1名民眾受傷，也引發各界關注。對此，桃園市長鄭文燦20日在議會備詢時證實，在經過三大技師公會，包括建築師、土木技師、結構技師的鑑定之後，認定是統包的瑞助營造天花板結構強度不足，必須負起最大責任。

▲鄭文燦0920議會備詢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦今接受議會質詢，針對八德國民運動中心羽球場館天花板墜落一事表示，「再次深深地向運動的市民表示歉意」。鄭文燦提到，這件事不應該發生，而3級地震固然有感，但也不該發生天花板掉落事件，因此市府邀請了三大技師公會，包括建築師、土木技師、結構技師，進行客觀的勘查，並且針對可能發生的原因進行鑑定。

鄭文燦表示，鑑定結果出爐後，負責統包的瑞助營造，它的天花板懸吊工程固定作業有瑕疵，因此造成拉力不足，進而釀成此次事件，「瑞助營造必須負起責任」也同時必須要按照契約來賠償，且目前仍在保固期，也必須要負起完全的修復責任，「我們會等安全無虞之後，才會再啟用」。

鄭文燦提到，昨天鑑定也確定1樓到4樓的空間仍然可以使用，整個八德國民運動中心的結構安全無虞，仍可繼續使用的。另外，次要的原因是救國團所進行的燈光工程，燈光工程有把部分的天花板卸除重裝，此部分會在釐清細節，而後續同仁也會徹底周延檢討各項缺失，後續會撰寫鑑定報告後公開。