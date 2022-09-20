玉里橋頭臭豆腐免排隊了！強震害供水不穩　即起限外帶禁內用

記者游宗樺、黃資真／花蓮報導

918強震重創花東地區，房屋、大橋接連出現受損、坍塌，還有停水停電的問題。今（20）日《東森新媒體ETtoday》記者實地前往受災最嚴重的玉里鎮店家採訪，其中觀光客必吃的「玉里橋頭臭豆腐」店裡罕見沒有客人，店家表示由於供水不穩，所以暫時停止內用，僅供外帶。

▲▼由於供水不穩，玉里橋頭臭豆腐停止內用改外帶。（圖／記者游宗樺攝，下同）

芮氏規模6.8強震發生後，花東不少地區出現限水限電，雖然目前縣府都已派員搶修中，水電依舊不太穩定。受災相當嚴重的玉里鎮，部分店家只得暫停營業、客源也減少，讓他們十分頭痛。

玉里當地相當知名的「橋頭臭豆腐」由於供水不穩，還曾一度無水可用，店家只得將原本的號碼牌取餐模式，改成僅供外帶，停止內用，對店家生意多少受到影響。

▲強震後遊客數量明顯變少，街頭顯得冷清許多。

當地人前往買臭豆腐時表示，這家是自己的愛店，平時來都大排長龍，現在不用排隊反而變得很方便；隔壁的果汁攤老闆表示，雖然自己受斷水影響較小，但是來客量依舊比同期少一些。

另外，玉里鎮民權街受強震影響，馬路柏油裂開，一旁人行道花圃也受損，土皮裂開，相關單位吊來鋼板鋪設臨時路面。

▲▼民權路面出現裂縫，相關單位暫時先用鋼板鋪設臨時路面。