獨／恐怖現場曝！海光煉鋼廠爆炸奪1命　爐渣飛300m再燒物流倉庫

▲移工活活被燒死在駕駛座上。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區20日發生一起爆炸意外，海光煉鋼廠(股票代號：2038)因高溫爐渣爆炸，爐渣彈飛引燃怪手，導致正操作怪手的一名41歲外籍移工逃生不及，被活活燒死在駕駛座上；而爐渣還噴射到隔街300公尺遠的物流公司倉庫，並引燃儲放的太空包塑膠粒子釀成大火，幸好沒有人員受傷。

▲▼物流公司倉庫燒起來。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市消防局於下午1點22分接獲報案，小港區永光街發生工廠火警，消防局出動10車17人前往，現場是一家低溫物流公司，現場立即佈線搶救，火勢於1點48分控制，1點58分撲滅。現場於場內燃燒太空包塑膠粒子，現場無人員受傷。

就在撲滅火勢的同時，消防局又於下午1點58分接獲一起工安事故，地點就在物流公司隔街、300公尺遠的海光煉鋼廠，立即出動5車14人前往搶救，現場發現一名41歲越南籍男子已明顯死亡。

▲海光煉鋼廠鍋爐爆炸，一名移工逃生不及死亡。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲海光煉鋼廠發生工安意外。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警消初步調查，當時死者正在操作怪手，移置高溫爐渣，由於上午下雨，高溫爐渣疑似遇水導致爐渣爆炸，爐渣當場噴濺到怪手，怪手瞬間燃起大火，駕駛因逃生不及，活活被燒死在駕駛座上，不過確切死因仍待檢方相驗釐清。

另外，警方也證實，物流公司火警與海光煉鋼廠工安有關係，消防局火調科於物流公司塑膠倉庫內有發現爐渣。