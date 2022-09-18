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躲過強震再遇大火！員林祖孫三代9人困6樓頂　勇消驚險救人

▲▼彰化員林一棟6樓透天，今日凌晨傳出火警，屋內9人一度受困。（圖／民眾提供）

▲彰化員林一棟6樓透天，今日凌晨傳出火警，屋內9人一度受困。（圖／消防提供，下同）

記者許權毅／彰化報導

台東強震全台狂搖，彰化縣員林市光明街一處透天厝今（18）日凌晨4時傳出火警，屋主等祖孫三代總共9人一度受困頂樓，經由消防人員指示後趕緊逃往隔壁棟安全區，最終一家人都平安獲救。消防指出，現場1、2樓為一間大型服飾店，事發起火點位於5樓放置電腦的一處書桌，燃燒面積約4.5坪，是否為電器起火仍待消防調查釐清。

昨日晚間21時14分台東發生規模6.4地震，彰化員林震度達到3級，才剛經歷完有感一搖，光明路上一家9口凌晨4點又被火警驚醒。彰化消防局今日清晨4時18分接獲民眾報案，一棟透天厝傳出火警，總共派出第二大隊與11個分隊、48名消防員前往搶救，發現該棟大樓共6層樓，1、2樓為衣服賣場，起火點則在5樓房間內，住戶等9位民眾一度受困頂樓，經消防人員指揮後，順利移至隔壁安全區，並在5時13分撲滅火勢，5時15分將全數人員平安救出。

▲▼彰化員林一棟6樓透天，今日凌晨傳出火警，屋內9人一度受困。（圖／民眾提供）

彰化消防表示，因該棟建築鄰戶僅5層樓，又是鐵皮屋頂，9人受困在頂樓6樓處情況相當為急，所幸先指揮人員到隔壁棟安全處避難，再趕緊將人員救出，無人傷亡，此外財損約10萬元，初步發現起火點位於5樓有擺設電腦的書桌，燃燒面積約15平方公尺（約4.5坪），詳細起火原因仍待調查釐清。

▲▼彰化員林一棟6樓透天，今日凌晨傳出火警，屋內9人一度受困。（圖／民眾提供）

▲▼彰化員林一棟6樓透天，今日凌晨傳出火警，屋內9人一度受困。（圖／民眾提供）

▲▼彰化員林一棟6樓透天，今日凌晨傳出火警，屋內9人一度受困。（圖／民眾提供）

▲▼彰化員林一棟6樓透天，今日凌晨傳出火警，屋內9人一度受困。（圖／民眾提供）

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