證實嘉南平原有「3～4條高潛勢斷層」！氣象局：說了會引起恐慌

▲地震中心主任陳國昌。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦、李佳蓉／台北報導

台東關山於17日發生規模6.4地震，池上於18日發生規模6.8地震，花蓮卓溪19日發生規模5.9地震。氣象局地震中心主任陳國昌表示，本次地震密集餘震時期已接近尾聲。他另指出，嘉南平原有非常多條斷層，約10條左右，都處於人口密集區中，其中有3、4條斷層活動潛勢高，但無法透露，怕引起民眾恐慌，「但是嘉南地區確實是要特別注意的地方。」

陳國昌坦言，嘉南地區確實有非常多斷層，都在人口密集區內，約有10條左右，有長有短，其中有3、4條需特別注意，「但不能說，說了會引起民眾恐慌」，但嘉南地區確實是特別要注意的地方。無論潛勢高不高，因為活動斷層分布密集、且有長久時間沒有錯動，所以累積的能量應該相當高，嘉南地區成為地震監測重中之重。

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▲2021年版臺灣活動斷層分布圖2021年版臺灣活動斷層分布圖。（圖／地調所）

提及監測方式，陳國昌進一步指出，主要是地震活動現象，如果有些比較明顯的變化，會搭配這個地區的前兆觀測做討論，「講得很保守，但地震就是這樣，沒有很好的方法做預測，連長時間的機率預測都不會很準，臨陣預測更是困難。」

外界猜測百年地震週期將至，陳國昌認為，以週期預測地震意義不大，因為地震週期通常長達好幾百年，但人類觀測地震歷史不過兩百年，且正負差可能差到20、30年，如此計算只會引起恐慌。

▲0918池上地震序列逐時地震個數。（圖／氣象局） ※點圖放大

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