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睡覺遇地震怎麼辦？先待床上...房間「防震6措施」報你知

▲台北市消防局臉書粉專PO出房間防災6大要領提醒民眾地震來臨時可做的防護措施。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市消防局臉書粉專PO出房間防災6大要領，提醒民眾地震來臨時可做的防護措施。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台東18日下午發生6.8級強震，造成花東多處災情，鑒於近日全台地震仍頻，台北市消防局特別在臉書粉絲專頁發文呼籲民眾，務必熟記「屋內6大防震措施」，從日常生活細節帶入防災防護意識，遇到地震時，民眾就可有效保護自己。

台北市消防局指出，地震發生時最重要的就是找到掩護，例如可躲在桌下防止遭掉落物品砸傷，拉下窗簾可以避免窗戶破裂遭碎玻璃割傷，民眾若在夜間睡眠遇到地震，建議可待在床上，用枕頭、棉被保護自己身體，也可利用書桌當掩體、最好床下備好拖鞋，避免逃生時踩踏破碎物品受傷。

房間6大防震措施如下：

1、床的附近不要放會倒下的家具以免掉落受傷。
2、睡覺前記得要拉上窗簾，防止玻璃破碎受傷。
3、在床附近要放拖鞋，以便快速逃生、防止走路受傷。
4、防災用品要放在伸手就能拿到的地方方便逃生。
5、行動不便的人，房間家具放少一點，位置要靠近大門。
6、小孩的房間，將玩具收好、書桌下不要放東西，災害發生時利用桌子掩護。

另外消防局也建議民眾平時可準備防災包，包內可放3日分的食物飲水，醫療用品及手電筒等簡單生活工具，須定期確認防災包內食物飲水的保存期限，並可在外包裝標示避免過期，當遭遇意外時就可快速移動，脫離危險現場。

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